La Selección Chilena está disputando su duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante la poderosa Selección de Brasil en el Estadio Maracaná.

La escuadra comandada por Nicolás Córdova se fue al primer tiempo en desventaja tras lo que fue el solitario tanto de Estevao a los 37 minutos, tras una gran jugada colectiva del equipo de Carlo Ancelotti.

A pesar de que el conjunto brasileño fue ampliamente superior al equipo de todos, en la que se volcó con todo en el primer tiempo, un jugador nacional fue bastante destacado por su desempeño.

Este fue el golero, Lawrence Vigouroux, quien tiene su estreno máximo con la camiseta de la Selección Chilena adulta y ha tenido un tremendo desempeño, con una atajada que sacó aplausos en el inicio del partido.

Vigouroux y su debut en La Roja | Foto: Getty Images

Esta fue comentada por el histórico ex portero nacional, Claudio Bravo, quien en su cuenta de ‘X’ solo tuvo elogios para el tapadón de Vigouroux a Gabriel Magalhaes en los primeros minutos.

“Sensacional la atajada de Vigouroux. Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje”, declaró el ‘Capitán América’.

La Selección Chilena se fue perdiendo en esta primera mitad por 1-0 ante la Selección de Brasil con lo que fue el solitario tanto de Estevao, pero el golero nacional ha cumplido un buen desempeño.