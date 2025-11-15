La espera se acabó y en un par de minutos arrancará el compromiso entre la Selección Chilena y Rusia, válido por la Fecha FIFA donde La Roja también enfrentará a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

Nicolás Córdova no la tuvo para nada fácil para armar la formación titular, toda vez que Francisco Sierralta presentó complicaciones musculares y tuvo que salir de la convocatoria perdiéndose ambos compromisos.

El estratega del combinado nacional mantiene a Vigouroux en el arco y, con la salida de Sierralta, Iván Román tendrá la gran chance de demostrar el buen presente que está teniendo en el Atlético Mineiro de Brasil.

En el frente de ataque también hay novedades, ya que Ben Brereton Díaz sale del equipo titular y el frente de ataque estará compuesto por Darío Osorio del FC Midtjylland y Gonzalo Tapia, quien está teniendo un renacer en el Sao Paulo bajo la conducción de Hernán Crespo.

Así las cosas, Chile formará con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Javier Altamirano en el mediocampo; Darío Osorio y Gonzalo Tapia en el frente de ataque.

En síntesis

El partido entre la Selección Chilena y Rusia está por comenzar en la Fecha FIFA.

Iván Román reemplaza a Francisco Sierralta por lesión, debutando como titular.