Claudio Bravo enciende el debate y se la juega por este arquero para Colo Colo: “Me encantaría que…”

Colo Colo hoy en día goza de un gran presente dentro del fútbol chileno, en el que los ‘Albos’ hoy en día son líderes del torneo nacional y además también están en la cima en su grupo en la Copa de la Liga, situación que genera tranquilidad en Fernando Ortiz.

Uno de los puntos que ha generado preocupación en Colo Colo hoy por hoy es en el arco, donde tras la lesión de Fernando de Paul, el joven Gabriel Maureira ha tenido que asumir el rol de ser el titular en la portería del ‘Cacique’, jugándose su gran chance para consolidarse.

Sobre esto un histórico ex guardameta nacional como lo es Claudio Bravo comentó en el programa ‘F90’ de ESPN sobre lo que es esta posibilidad de que Maureira se haga cargo de la portería de Colo Colo en reemplazo de Fernando de Paul, en la que espera que aproveche la oportunidad.

“Yo desconozco el día a día de ellos, como se preparan o entrenan, pero a mí me encantaría que siguieran peleando un puesto y siguieran haciendo las cosas bien. Estamos falta de jugadores jóvenes”, parte señalando Bravo.

Bravo pide la oportunidad para Maureira | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el ‘Capitán América’ fue consultado sobre si Colo Colo debería ir en búsqueda de un nuevo portero en el mercado de pases que ya se avecina, en la que siente que no es necesario y espera que Gabriel Maureira se pueda quedar con el arco del ‘Albo’.



Publicidad

“Es un riesgo, pero ¿cuándo entonces?, ¿cuándo van a competir? ya te lo avala un partido, ahora vamos a ver cómo se desenvuelven ante la otra cara de la moneda y ahí tú te das cuenta si el jugador tiene la valía”, remarca.

Concluyendo, Bravo sabe que en estas oportunidades es donde los arqueros deben mostrar todas sus cualidades para mostrarse como una opción en un equipo grande, en la que dependerá de Maureira en base a sus rendimientos si está apto para el arco de Colo Colo.

“Si supera la crítica, si supera el error, si supera las silbatinas de las 40 mil personas, porque no es fácil”, cerró.

Publicidad

En Síntesis