Universidad Católica consiguió un trabajado triunfo por 2-1 ante Barcelona de Guayaquil en condición de visitante por Copa Libertadores, en un partido que parecía resuelto en el primer tiempo, pero que terminó lleno de tensión en el cierre.

El equipo de la franja golpeó rápido con los tantos de Fernando Zampedri y Clemente Montes antes de los 25 minutos, mostrando superioridad clara ante un rival que no encontraba respuestas.

Universidad Católica consiguió un triunfazo ante Barcelona por Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

Sin embargo, el descuento de los ecuatorianos en el complemento instaló la incertidumbre, obligando a los “Cruzados” a resistir en los minutos finales para asegurar tres puntos clave fuera de casa.

La dura crítica de Manuel de Tezanos y el foco en los cambios

Tras el encuentro, el periodista Manuel de Tezanos Pinto cuestionó duramente el rendimiento de Universidad Católica, apuntando principalmente a las decisiones desde la banca.

“Inexplicable que entró Martín Gómez, que no mostró nada en ninguno de los partidos que jugó y hoy le pudo costar la derrota a Católica, que no aguantó una sola pelota arriba. Impresionante”, lanzó.

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En esa línea, profundizó su análisis sobre el desarrollo del partido y el riesgo tras el 2-0: “Por eso el 2-0 es el resultado más peligroso. No porque ir ganando 2-0 sea mejor que ir ganando 1-0. Es una estupidez tan grande. Porque 1-0 uno nunca se relaja, pero si haces dos goles rápido, piensas que el rival está muerto”.

Universidad Católica ganó en Ecuador. El partido se puso en riesgo por los cambios de Daniel Garnero. ¿Por qué entró Martín “Pesadilla” Gómez? pic.twitter.com/pCXyUNaFjQ — Manoel de Tezanos Pinto (@ManuelDTP) April 30, 2026

Además, insistió en su crítica al ingreso del jugador: “Gómez perdió todas las pelotas que tocó, no ganó un duelo, lento, dubitativo. No entiendo el cambio. Puso en riesgo el partido”.

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El cruce en X con Juan Tagle

Las declaraciones de De Tezanos generaron inmediata reacción en redes sociales, donde el expresidente de Cruzados, Juan Tagle, salió al paso con un mensaje en X: “Ni cuando ganamos de visita en Copa Libertadores a un rival importante y jugando bien está contento…”.

El periodista no se quedó callado y respondió: “Ni un 30 de abril después de ganar de visita en Copa Libertadores deja de termear por Twitter…”.

Lejos de apagar la polémica, Tagle cerró el intercambio reafirmando su postura: “Siempre voy a defender a mi equipo. Saludos”.

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El cruce reflejó la tensión entre el análisis crítico y la defensa institucional, incluso en una jornada donde la UC sumó un triunfo valioso en el plano internacional.

DATOS CLAVE

Universidad Católica derrotó 2-1 a Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores este 30 abril.

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Fernando Zampedri y Clemente Montes marcaron los goles del triunfo cruzado en Ecuador.