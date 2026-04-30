El futuro de Alexis Sánchez comienza a definirse en medio de un complejo presente en Sevilla FC. El delantero nacional no ha logrado consolidarse en el equipo andaluz y su rendimiento —con tres goles y una asistencia—, sumado a la falta de continuidad, han puesto en duda su permanencia más allá de esta temporada.

A esto se suma un factor clave: su contrato finaliza el próximo 30 de junio, por lo que todo indica que el tocopillano podría poner fin a su extensa etapa en el fútbol europeo. En ese contexto, desde España ya proyectan un cambio de rumbo en su carrera, con Sudamérica como destino más probable y ojo, la U no corre sola en esta carrera.

Según detalló el medio Estadio Deportivo, la decisión estaría prácticamente tomada: “Ahora, su futuro pasa por finiquitar su larga aventura en Europa y regresar al continente americano, donde ya le tentaron en el mes de enero, sobre todo desde Brasil, con el Inter de Porto Alegre como el principal interesado en reclutarle”.

Alexis Sánchez prepara su despedida del Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Pero el interés no se limita solo a Brasil. El mismo medio añade que: “También apareció con fuerza River Plate (…) En este contexto, volver su país de origen se erige como una opción que gana fuerza, y más después de las declaraciones de Cecilia Pérez en Universidad de Chile”.

Universidad de Chile no echa pie atrás por Alexis Sánchez

Desde Chile, los Azules también alzaron la voz. Su nueva presidenta, Cecilia Pérez, dejó en claro el deseo de contar con el máximo goleador histórico de La Roja.

Publicidad

“Tal como lo dijimos con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis Sánchez. Yo espero que sea más temprano que tarde. Alexis Sánchez sabe que, si quiere, esta va a ser su casa”.

Así, el panorama del “Niño Maravilla” se abre a una disputa entre gigantes del continente como Internacional de Porto Alegre, River Plate y la propia U, en lo que promete ser uno de los grandes movimientos del próximo mercado.

DATOS CLAVE

Alexis Sánchez suma tres goles y una asistencia en su actual temporada con Sevilla FC.

Publicidad

El contrato de Sánchez finaliza el 30 de junio, marcando el fin de su etapa europea.