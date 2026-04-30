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Primera B

Tras Unión Española vs. Curicó Unido: Así queda la tabla de la Primera B

El cuadro de Independencia se hizo fuerte en casa y consiguió tres puntos vitales en su lucha por volver a Primera.

Los hispanos logran un gran triunfo en casa y escalan en la tabla de la B (Foto: Unión Española)
Los hispanos logran un gran triunfo en casa y escalan en la tabla de la B (Foto: Unión Española)

Unión Española se hizo fuerte en casa y consiguió un sólido triunfo por 2 a 0 ante Curicó Unido en el Estadio Santa Laura, en un duelo que parecía complicarse para los de Independencia en la primera parte.

Tras un primer tiempo parejo, el equipo hispano logró abrir la cuenta en el minuto 51 gracias a un certero cabezazo de Patricio Rubio, quien aprovechó un centro preciso para batir al portero rival y desatar el primer grito de gol en la catedral del fútbol chileno.

Y cuando Curicó aún intentaba reaccionar, apenas cuatro minutos después apareció Mitchell Wassenne para marcar el 2-0 definitivo, sentenciando el compromiso y dándole tranquilidad al cuadro hispano que logra respirar en la B.

Segundo triunfo al hilo del elenco de Independencia en el fútbol de ascenso luego de un mal arranque donde incluso cayó tres veces seguidas en las primeras jornadas del certamen.

Así quedan en la tabla de la Primera B

Con este importante resultado, Unión Española escala hasta el octavo lugar de la tabla con 14 puntos, metiéndose en la pelea por acercarse a los puestos de avanzada.

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Por su parte, los “Torteros” no logran levantar cabeza y se quedan en la undécima posición con 10 unidades, complicando sus aspiraciones en el campeonato.

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Cobreloa95311881018
2Antofagasta95221710717
3San Marcos9450136717
4Puerto Montt9513128416
5Recoleta95131817116
6Santiago Wanderers94321512315
7Magallanes94321412215
8U. Española104241311214
9Temuco93421512313
10San Luis92431216-410
11Curicó Unido102441118-710
12Iquique92341012-29
13Copiapó92341014-49
14Unión San Felipe9234713-69
15Santa Cruz91351218-66
16Rangers9027919-102
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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