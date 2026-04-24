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La Roja Femenina Sub 17

Con hat-trick de Catalina Muñoz: Chile golea a Bolivia en su debut por el Sudamericano Femenino Sub 17

La Selección de Chile que dirige Vanessa Arauz goleó por 8-1 a Bolivia en el estreno por el Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17 que se disputa en Paraguay.

Chile debuta ante Bolivia en el Sudamericano Femenino Sub 17. (Foto: @LaRoja)
Chile debuta ante Bolivia en el Sudamericano Femenino Sub 17. (Foto: @LaRoja)

Este viernes arrancó el Sudamericano Femenino Sub 17 que entrega cupos para el Mundial de Marruecos, donde Chile comenzó firme y pisando con el pie derecho, pues goleó por 8-1 a Bolivia en su estreno por el Grupo A.

Las dirigidas por Vanessa Arauz pasaron por arriba de las altiplánicas en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay, con goles de Catalina Muñoz (x3), Kiara Concha (x2), Martina Carmona, Amparo Abarca y Antonela Martínez.

Con este triunfo, La Roja queda como líder del Grupo A con tres puntos, a la espera del desarrollo del resto de la jornada, pues más tarde se enfrentan Paraguay y Argentina por la misma zona.

En la segunda fecha Chile tendrá libre y luego le tocará enfrentar a Colombia, partido agendado para el martes 28 de abril a las 19:00 horas. Después se verá las caras con Paraguay (30/04) y Argentina (03/05)

Revive el minuto a minuto a continuación:

POST PARTIDO: Así fue el tercer gol de Catalina Muñoz

POST PARTIDO: Así fue el gol de Amparo Abarca

POST PARTIDO: ¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

El próximo partido de Chile será contra Colombia el martes 28 de abril a las 19:00 horas, por la tercera fecha del Grupo A de este Sudamericano Femenino Sub 17.

90+3' ST: ¡FIN DEL PARTIDO!

Chile goleó por 8-1 a Bolivia en el debut del Grupo A por el Sudamericano Femenino Sub 17.

90' ST: ¡Se cumple el tiempo reglamentario!

La árbitra agrega 3 minutos de descuentos y se juega hasta los 90+3' en Ypané.

86' ST: Chile sigue buscando más goles

Las dirigidas por Vanessa Arauz muestran cansancio pero no bajan los brazos para aumentar la diferencia en el marcador. Chile está goleando por 8-1 a Bolivia.

76' ST: ¡GOOOOOOOOL DE CHILE!

Catalina Muñoz cobra el penal y se anota con un triplete esta jornada. Chile golea por 8-1 a Bolivia en su debut por el Sudamericano Femenino Sub 17.

74' ST: ¡Penal para Chile!

La delantera Catalina Muñoz sufre una fuerte entrada en el área de Bolivia y la árbitra cobra penal.

67' ST: Problemas con la cancha en Ypané

El campo de juego del Estadio CARFEM se ve en pésimas condiciones con el trajín del partido y por momentos se hace incontrolable el balón.

61' ST: ¡GOOOOOOOOL DE CHILE!

Amparo Abarca convierte el séptimo tanto de Chile ante Bolivia, con una jugada personal que finiquitó cayéndose en el área boliviana. Ahora La Roja lo gana por 7-1 sobre las altiplánicas.

54' ST: ¡GOOOL de Bolivia!

Jarhely Torrico pone el descuento para Bolivia, apenas rozando un tiro libre al área que solo miraron las defensoras chilenas. Ahora Chile lo gana por 6-1. 

48' ST: ¡GOOOOOOOOOOOL DE CHILE!

Antonela Martínez pone el 6-0 a favor de Chile de entrada en el segundo tiempo, con un golazo mediante un tiro libre ejecutado con su pie izquierdo.

46' ST: ¡Arranca el segundo tiempo!

Chile y Bolivia inician el segundo tiempo del partido por el Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17. La Roja lo gana por 5-0 en Ypané.

ENTRETIEMPO: Los goles de Chile en el primer tiempo

ENTRETIEMPO: Los goles de Chile en el primer tiempo

ENTRETIEMPO: Los goles de Chile en el primer tiempo

ENTRETIEMPO: Los goles de Chile en el primer tiempo

ENTRETIEMPO: Los goles de Chile en el primer tiempo

45+6' PT: ¡Terminó el primer tiempo!

Chile se va al descanso con una amplia diferencia de 5-0 ante Bolivia en su debut por el Sudamericano Femenino Sub 17.

45' PT: Se cumple el tiempo reglamentario

Llegamos a los primeros 45 minutos de partido y se agrega un minuto más. ¡Se juega hasta los 45+6'!

38' PT: ¡OTRA VEZ ESTUVO CERCA CHILE!

Amparo Abarca probó de distancia luego de una mala salida del fondo boliviano. El lanzamiento se fue sobre la portería altiplánica. Chile golea por 5-0 a Bolivia en Ypané.

33' PT: ¡GOOOOOOOOL DE CHILE!

Catalina Muñoz también se anota con un doblete, definiendo de zurda luego de un pase bombeado.

(Foto: @LaRoja)

(Foto: @LaRoja)

30' PT: ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE!

Kiara Concha anota su doblete aprovechando un pase filtrado y definiendo de frente en el centro del área boliviana. Chile golea por 4-0 a Bolivia en el estreno del Sudamericano Femenino Sub 17.

28' PT: ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE!

Catalina Muñoz pone el 3-0 para Chile sobre Bolivia con un golazo: amagó a la defensa altiplánica y definió a la entrada del área con un tiro colocado.

22' PT: ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE!

Kiara Concha pone el 2-0 para Chile sobre Bolivia, luego de un pase gol de Martina Carmona, quienes enfrentaron a solas la portera altiplánica. La jugadora de Universidad de Chile definió sin resistencia en el arco.

10' PT: ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE!

Martina Carmona abre el marcador a favor de Chile con un golazo: sacó un tiro de zurda dentro del área que no pudo evitar la arquera boliviana, luego de una extraordinaria pared con Kiara Concha.

(Foto: @LaRoja)

(Foto: @LaRoja)

05' PT: Chile busca la apertura dela cuenta

La Roja Sub 17 busca los caminos para abrir el marcador. Por ahora el partido se disputa en medio terreno, donde se ve un partido bastante friccionado.

01' PT: ¡Comenzó el partido!

Chile y Bolivia se enfrentan por la primera fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17 en Ypané, Paraguay.

PREVIA: Luis Mena dice presente en Ypané

El DT de La Roja Femenina Adulta acompaña a la entrenadora Vanessa Arauz en la banca en este debut por el Sudamericano Sub 17.

PREVIA: ¡Se entona el himno de Chile!

En los altoparlantes del Estadio CARFEM se escucha el himno de Chile que entonan las dirigidas por Vanessa Arauz, junto al cuerpo técnico y unos pocos hinchas nacionales que se hacen presente.

PREVIA: ¡Saltan los equipos a la cancha!

Las 22 protagonistas ya están en la terreno de juego del Estadio CARFEM de Ypané. El partido comienza a las 16:00 horas de Chile.

PREVIA: La transmisión de este partido

Este partido entre Chile y Bolivia se puede ver en televisión abierta por la señal de T13 En Vivo y en televisión de pago por DSports. En streaming va por 13GO y la plataforma de pago DGO.

PREVIA: La formación de Chile

Esta es el equipo titular de las nacionales bajo el mando de la entrenadora Vanessa Arauz.

(Foto: @LaRoja)

(Foto: @LaRoja)

PREVIA: El grupo de Chile

La Roja está en el Grupo A junto a Bolivia, Argentina, Colombia y las locales de Paraguay.

PREVIA: ¡Damos inicio a la cobertura de Chile vs. Bolivia!

Esta tarde desde las 16:00 horas debuta Chile ante Bolivia por la primera fecha del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub 17. El escenario es el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay.

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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