Este viernes arrancó el Sudamericano Femenino Sub 17 que entrega cupos para el Mundial de Marruecos, donde Chile comenzó firme y pisando con el pie derecho, pues goleó por 8-1 a Bolivia en su estreno por el Grupo A.
Las dirigidas por Vanessa Arauz pasaron por arriba de las altiplánicas en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay, con goles de Catalina Muñoz (x3), Kiara Concha (x2), Martina Carmona, Amparo Abarca y Antonela Martínez.
Con este triunfo, La Roja queda como líder del Grupo A con tres puntos, a la espera del desarrollo del resto de la jornada, pues más tarde se enfrentan Paraguay y Argentina por la misma zona.
En la segunda fecha Chile tendrá libre y luego le tocará enfrentar a Colombia, partido agendado para el martes 28 de abril a las 19:00 horas. Después se verá las caras con Paraguay (30/04) y Argentina (03/05)
Revive el minuto a minuto a continuación:
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POST PARTIDO: Así fue el tercer gol de Catalina Muñoz
Chile se va al descanso con una amplia diferencia de 5-0 ante Bolivia en su debut por el Sudamericano Femenino Sub 17.
45' PT: Se cumple el tiempo reglamentario
Llegamos a los primeros 45 minutos de partido y se agrega un minuto más. ¡Se juega hasta los 45+6'!
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38' PT: ¡OTRA VEZ ESTUVO CERCA CHILE!
Amparo Abarca probó de distancia luego de una mala salida del fondo boliviano. El lanzamiento se fue sobre la portería altiplánica. Chile golea por 5-0 a Bolivia en Ypané.
33' PT: ¡GOOOOOOOOL DE CHILE!
Catalina Muñoz también se anota con un doblete, definiendo de zurda luego de un pase bombeado.
(Foto: @LaRoja)
30' PT: ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE!
Kiara Concha anota su doblete aprovechando un pase filtrado y definiendo de frente en el centro del área boliviana. Chile golea por 4-0 a Bolivia en el estreno del Sudamericano Femenino Sub 17.
28' PT: ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE!
Catalina Muñoz pone el 3-0 para Chile sobre Bolivia con un golazo: amagó a la defensa altiplánica y definió a la entrada del área con un tiro colocado.
22' PT: ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE!
Kiara Concha pone el 2-0 para Chile sobre Bolivia, luego de un pase gol de Martina Carmona, quienes enfrentaron a solas la portera altiplánica. La jugadora de Universidad de Chile definió sin resistencia en el arco.
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10' PT: ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE!
Martina Carmona abre el marcador a favor de Chile con un golazo: sacó un tiro de zurda dentro del área que no pudo evitar la arquera boliviana, luego de una extraordinaria pared con Kiara Concha.
(Foto: @LaRoja)
05' PT: Chile busca la apertura dela cuenta
La Roja Sub 17 busca los caminos para abrir el marcador. Por ahora el partido se disputa en medio terreno, donde se ve un partido bastante friccionado.
01' PT: ¡Comenzó el partido!
Chile y Bolivia se enfrentan por la primera fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17 en Ypané, Paraguay.
PREVIA: Luis Mena dice presente en Ypané
El DT de La Roja Femenina Adulta acompaña a la entrenadora Vanessa Arauz en la banca en este debut por el Sudamericano Sub 17.
PREVIA: ¡Se entona el himno de Chile!
En los altoparlantes del Estadio CARFEM se escucha el himno de Chile que entonan las dirigidas por Vanessa Arauz, junto al cuerpo técnico y unos pocos hinchas nacionales que se hacen presente.
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PREVIA: ¡Saltan los equipos a la cancha!
Las 22 protagonistas ya están en la terreno de juego del Estadio CARFEM de Ypané. El partido comienza a las 16:00 horas de Chile.
PREVIA: La transmisión de este partido
Este partido entre Chile y Bolivia se puede ver en televisión abierta por la señal de T13 En Vivo y en televisión de pago por DSports. En streaming va por 13GO y la plataforma de pago DGO.
PREVIA: La formación de Chile
Esta es el equipo titular de las nacionales bajo el mando de la entrenadora Vanessa Arauz.
(Foto: @LaRoja)
PREVIA: El grupo de Chile
La Roja está en el Grupo A junto a Bolivia, Argentina, Colombia y las locales de Paraguay.
PREVIA: ¡Damos inicio a la cobertura de Chile vs. Bolivia!
Esta tarde desde las 16:00 horas debuta Chile ante Bolivia por la primera fecha del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub 17. El escenario es el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay.
Periodista con más de cinco años de experiencia en medios digitales y prensa deportiva. Dio sus primeros pasos en TVN, luego trabajó en Prensafútbol y tuvo una extensa etapa en En Cancha. En octubre de 2023 se sumó a Bolavip Chile como redactor y reportero designado para cubrir a Colo Colo.