Este viernes arrancó el Sudamericano Femenino Sub 17 que entrega cupos para el Mundial de Marruecos, donde Chile comenzó firme y pisando con el pie derecho, pues goleó por 8-1 a Bolivia en su estreno por el Grupo A.

Las dirigidas por Vanessa Arauz pasaron por arriba de las altiplánicas en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay, con goles de Catalina Muñoz (x3), Kiara Concha (x2), Martina Carmona, Amparo Abarca y Antonela Martínez.

Con este triunfo, La Roja queda como líder del Grupo A con tres puntos, a la espera del desarrollo del resto de la jornada, pues más tarde se enfrentan Paraguay y Argentina por la misma zona.

En la segunda fecha Chile tendrá libre y luego le tocará enfrentar a Colombia, partido agendado para el martes 28 de abril a las 19:00 horas. Después se verá las caras con Paraguay (30/04) y Argentina (03/05)

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