Ex pupilo de Manuel Pellegrini revela su sueño con la Selección Chilena: potente testimonio

El nombre de Manuel Pellegrini sigue generando consenso como uno de los entrenadores más destacados de la historia de Chile y su extensa trayectoria en Europa, dirigiendo clubes de primer nivel, lo ha consolidado como un técnico de prestigio mundial.

Hoy, la Selección Chilena atraviesa un proceso de transición tras la salida de Ricardo Gareca, con Nicolás Córdova asumiendo de manera interina mientras la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) busca al próximo entrenador definitivo para encarar el nuevo ciclo.

Dentro de esa discusión, el nombre del actual entrenador del Real Betis aparece recurrentemente en el entorno del balompié nacional, especialmente por su experiencia, lo que alimenta las expectativas de un eventual vínculo del Ingeniero con La Roja en algún momento.

El contrato de Manuel Pellegrini con el Real Betis finaliza el 30 de junio de 2027 | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

Esteban Fuertes y la confesión sobre el deseo de Manuel Pellegrini con La Roja

Si hay alguien que conoce de cerca al técnico de 72 años es Esteban “Bichi” Fuertes, exdelantero argentino fue dirigido por Pellegrini en River Plate, quien en conversación con Bolavip Chile entregó detalles sobre la relación que mantiene con él hasta la actualidad.

“Manuel (Pellegrini) fue uno de los señores directores técnicos que me dirigieron. Una persona extraordinaria, un tipo muy cálido, muy amable y tengo la suerte que sigo manteniendo el contacto con él. Para mí es un placer que me haya dirigido y estoy contento con su carrera”, señaló.

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Además, Fuertes abordó el vínculo del ex DT del Real Madrid y su visión sobre la posibilidad de ver al Equipo de Todos nuevamente en un Mundial.

“Él es chileno y amante del fútbol chileno. Creo que es un apasionado por su país y obviamente le encantaría que Chile vuelva a ser lo que fue años atrás y que tenga la oportunidad de volver a un Mundial porque ese es el deseo de él. Estuve hace poco tiempo con él y justo tocamos ese tema, y no tengo dudas que ese es el pensamiento de él”, sentenció.

En resumen…

Esteban “Bichi” Fuertes entregó un sentido testimonio sobre Manuel Pellegrini, a quien elogió como técnico y persona, y además se refirió al vínculo del entrenador chileno con La Roja, en medio del proceso de búsqueda de un nuevo DT para la Selección.