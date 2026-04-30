Tras Chile vs. Paraguay: así queda La Roja en el Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-17

Invictas y punteras. La selección chilena logró un tremendo triunfo 2-0 frente a Paraguay por la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-17 clasificatorio al Mundial de Marruecos y que se disputa en tierras guaraníes.
En el estadio Defensores del Chaco, las dirigidas por Vanessa Arauz fueron superiores de principio a fin y lograron 3 puntos que ponen a La Roja en lo más alto de su grupo que también integran Argentina, Colombia y Bolivia.
Tras aplastar 8-1 a las altiplánicas y empatar sin goles contra las cafetaleras, ahora La Roja se impuso por dos tantos gracias a las anotaciones Kiara Concha tras gran habilitación de Catalina Muñoz a los 15 minutos y de Antonella Martínez a los 63′ desde fuera del área tras un mal rechazo de la arquera guaraní.
La Roja definirá la clasificación a semifinales del Sudamericano ante Argentina (Comunicaciones FFCh).
Con este resultado, la selección chilena trepó al primer lugar de su grupo con 7 puntos, igualando con Argentina en puntaje pero superándolas por diferencia de goles.
En la última jornada, Chile definirá la clasificación a semifinales ante la Albiceleste. Un triunfo clasificará a La Roja a la fase final, mientras que un empate o una derrota quedará al pendiente de lo que haga Colombia ante Paraguay.
El choque ante las trasandinas se disputará el próximo domingo 3 de mayo a las 20:00 horas de Chile.
Con miras al Mundial: La Roja femenina anuncia su regreso al Estadio Nacional con bombos y platillos
Así está el Grupo A del Sudamericano Fem Sub 17
|Pos.
|Grupo A
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Chile Sub-17 F
|3
|2
|1
|0
|10
|1
|+9
|7
|2
|Argentina Sub-17 F
|3
|2
|1
|0
|6
|1
|+5
|7
|3
|Colombia Sub-17 F
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|+3
|5
|4
|Paraguay Sub-17 F
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|5
|Bolivia Sub-17 F
|4
|0
|0
|4
|1
|15
|-14
|0