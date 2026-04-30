Tras Chile vs. Paraguay: así queda La Roja en el Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-17

Invictas y punteras. La selección chilena logró un tremendo triunfo 2-0 frente a Paraguay por la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-17 clasificatorio al Mundial de Marruecos y que se disputa en tierras guaraníes.

En el estadio Defensores del Chaco, las dirigidas por Vanessa Arauz fueron superiores de principio a fin y lograron 3 puntos que ponen a La Roja en lo más alto de su grupo que también integran Argentina, Colombia y Bolivia.

Tras aplastar 8-1 a las altiplánicas y empatar sin goles contra las cafetaleras, ahora La Roja se impuso por dos tantos gracias a las anotaciones Kiara Concha tras gran habilitación de Catalina Muñoz a los 15 minutos y de Antonella Martínez a los 63′ desde fuera del área tras un mal rechazo de la arquera guaraní.

La Roja definirá la clasificación a semifinales del Sudamericano ante Argentina (Comunicaciones FFCh).

Con este resultado, la selección chilena trepó al primer lugar de su grupo con 7 puntos, igualando con Argentina en puntaje pero superándolas por diferencia de goles.

En la última jornada, Chile definirá la clasificación a semifinales ante la Albiceleste. Un triunfo clasificará a La Roja a la fase final, mientras que un empate o una derrota quedará al pendiente de lo que haga Colombia ante Paraguay.

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El choque ante las trasandinas se disputará el próximo domingo 3 de mayo a las 20:00 horas de Chile.

Así está el Grupo A del Sudamericano Fem Sub 17