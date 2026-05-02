Universidad de Chile tuvo un potente inicio en el duelo contra Deportes La Serena por la fase de grupos de la Copa de la Liga. Sin embargo, hubo un jugador azul que no aprobó para la hinchada.

¿De quién se trata? Fabián Hormazábal recibió múltiples comentarios en su contra tras los 45 minutos iniciales. Si bien su equipo se fue al descanso con el 3-0 a favor en el marcador, fue severamente criticado.

A través de X, los fanáticos de Universidad de Chile no lo perdonaron y lo cuestionaron duramente. El lateral derecho no ha mostrado el mismo nivel que lo llevó a ser seleccionado en 2025.

“Impresentable” y “El partido de Fabián Hormazábal realmente horrendo“, fueron parte de las publicaciones hacia el futbolista de 30 años. Tendrá que enmendar el camino de aquí en más.

Durante esta temporada, el aludido disputó una totalidad de 14 encuentros. En ellos, ha logrado aportar con un gol y con tres asistencias. Tiene contrato vigente hasta fines de 2028.

Fabián Hormazábal fue cuestionado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Las críticas a Fabián Hormazábal en Universidad de Chile

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