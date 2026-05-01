Universidad de Chile empieza a prepararse para lo que será su nuevo duelo dentro de la Copa de la Liga, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la fase de grupos, en la que tienen la gran necesidad de sumar los tres puntos.

Previo a este duelo, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio en el programa ‘Balong Radio’ para hablar del presente azul, en la que puntualmente llenó de elogios a Agustín Arce, destacando lo que es su gran riqueza técnica.

“Al que veo distinto es a Arce, es un jugador que me llama inmediatamente la atención, no es normal la fuerza con la que juega la pelota”, parte señalando de Tezanos.

Siguiendo en aquello, el comunicador hizo una comparación del volante azul por su calidad y precisión de pases a los jugadores de la Generación Dorada, los que sin duda marcaron diferencia en lo que fue su época gloriosa.

De Tezanos y su gran elogio a Arce | Foto: Photosport

“Su pase me recuerda a los buenos jugadores de la Generación Dorada, guardando las proporciones, no agrandemos tanto”, remarca.

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Concluyendo, de Tezanos destaca lo que es esta gran virtud que posee Agustín Arce, en la que espera que se pueda seguir consolidando dentro de la Universidad de Chile y que siga creciendo como jugador para que más temprano que tarde logre brillar en ‘La Roja’.

“Él le da la pelota muy fuerte y precisa al compañero. La Selección Chilena jugaba con una velocidad de pase distinta, no eran jugadores solo rápidos mentalemente y en desplazamientos, eran un relojito y sus pases iban fuertes, llegando al perfil que corresponde”, finalizó.

En Síntesis

Universidad de Chile enfrentará a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la Copa.

enfrentará a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la Copa. El periodista Manuel de Tezanos destacó la precisión y riqueza técnica del volante Agustín Arce .

destacó la precisión y riqueza técnica del volante . Agustín Arce fue comparado por su velocidad de pase con jugadores de la Generación Dorada.