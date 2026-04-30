Qué necesita Chile para avanzar en el Sudamericano Femenino Sub 17 y quedar un paso del Mundial

La Selección Chilena dirigida por Vanessa Arauz llega con la primera opción en el Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17 tras el tremendo triunfo 2-0 sobre Paraguay. Con 7 puntos y mejor diferencia de goles que Argentina, La Roja depende de sí misma para meterse en la lucha por un cupo al Mundial de Marruecos.

El escenario es claro: si Chile vence a Argentina en la última fecha, clasificará a semifinales como líder del grupo, quedando a solo un paso de asegurar su presencia en la Copa del Mundo. En esa instancia enfrentaría al segundo del Grupo B, manteniendo intactas sus opciones de avanzar directamente.

En caso de empate o derrota ante las trasandinas el próximo domingo, el panorama se complica. La clasificación quedará supeditada a lo que ocurra entre Colombia y Paraguay, ya que las cafetaleras aún tienen opciones matemáticas de superar a Chile en la tabla.

¡Chile está cerca del Mundial Sub 17! (Comunicaciones FFCh).

Si La Roja termina segunda en su grupo, también avanzará a semifinales, pero enfrentará al líder del Grupo B, un cruce más exigente.

En la fase final, las ganadoras de semifinales obtienen el paso directo al Mundial, mientras que las perdedoras aún tendrán una última chance en un repechaje ante los mejores terceros. En total, cuatro selecciones de la Conmebol clasificarán al torneo en Marruecos.

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La tabla del Grupo A del Sudamericano Fem Sub 17

Pos. Grupo A PJ G E P GF GC DG Pts 1 Chile Sub-17 F 3 2 1 0 10 1 +9 7 2 Argentina Sub-17 F 3 2 1 0 6 1 +5 7 3 Colombia Sub-17 F 3 1 2 0 4 1 +3 5 4 Paraguay Sub-17 F 3 1 0 2 1 4 -3 3 5 Bolivia Sub-17 F 4 0 0 4 1 15 -14 0

Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Argentina

La última fecha del Grupo A enfrentará a La Roja y a la Albiceleste en un duelo programado para el próximo domingo 3 de mayo a las 20:00 horas.

Dónde ver EN VIVO a Chile en el Sudamericano Sub 17

El duelo podrás verlo por la señal de TV de T13 EN VIVO, la plataforma de 13GO y t13.cl