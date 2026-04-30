Este jueves habló con los canales oficiales de Colo Colo el entrenador Fernando Ortiz, quien se refirió al partido del próximo domingo contra Coquimbo Unido.

Este duelo está pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera 2026, donde de ganar el Cacique quedará como líder exclusivo del torneo.

Respecto al rival de turno, el técnico argentino puntualizó en el desgaste de los Piratas, que están compitiendo en Copa Libertadores, incluso vienen de caer por 3-0 ante Deportes Tolima el martes.

“Coquimbo es un equipo que todos ya conocemos, sabemos que tiene una idea de juego más que vista por todos. Ellos están en tres competencias, lo cual a vaces se hace difícil competir en las tres, pero está en una buena posición”, comenzó diciendo el Tano Ortiz.

“Lo más importante es que nosotros estamos en casa, con nuestra gente. Demostrar que queremos seguir estando en la lucha en las posiciones de arriba y vamos a encontrar un partido difícil, pero a la vez trabajado como lo hacemos siempre” agregó.

¿Gabriel Maureira seguirá como titular?

También se refirió a la eventual titularidad del joven arquero Gabriel Maureira, que le ha tocado reemplazar al lesionado Fernando De Paul y ahora lo volvería a ratificar, imponiéndose al otro canterano: Eduardo Villanueva.

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“Creo que Gabriel trabaja día a día para tener una posibilidad, se le dio lastimosamente por una lesión de un compañero, pero está tranquilo. Lo más importante que él afronte y sepa donde está ocupando el lugar, pero es joven y tiene un proyecto interesante”, apuntó el técnico.

Finalmente, tuvo palabras para la recuperación que ha iniciado el Tuto De Paul, pues se operó a inicios de semana y en tres meses más el capitán podría volver a entrenar con sus compañeros.

“Hablé con Fer, todo salió bien, ojalá que tenga una recuperación pronta y lo podamos tener en seguida en el campo”, cerró Ortiz.