Tras Chile vs. Panamá: así está la tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Odesur

La Selección Chilena se impuso sobre su rival de turno y llega a lo más alto de la clasificatoria. Ahora, debe enfrentar a Perú.

La Selección Chilena no tuvo mayores problemas y derrotó 4-1 a Panamá en el debut de ambos combinados sub-19 en los Juegos Suramericanos (Odesur) 2026. Se mueve la tabla de posiciones del grupo A.

Con goles de Martín Mundaca (18′), Yastin Cuevas (49′), Vicente Martínez (58′) y Joaquín Muñoz (78′), el equipo dirigido por Sebastián Miranda se quedó con sus primeros tres puntos. El descuento fue obra de Raheen Cuello (63′).

De este modo, Chile sube a lo más alto de la clasificatoria y en la próxima fecha enfrentará a Perú. Tal encuentro se disputará el viernes 18 de septiembre desde las 14:00 horas.

Por su parte, Panamá se estancó en el fondo y en la siguiente jornada tendrá un complejo desafío: medirse ante Colombia (18/09 a las 10:00 horas). La selección cafetalera se impuso 2-0 sobre Perú en su primer partido.

La Selección Chilena debutó con triunfo en los Juegos Odesur. (Foto: Comunicaciones FFCh)

Así está la tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Odesur

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Chile Sub19 1 1 0 0 4 1 3 3 2 Colombia Sub19 1 1 0 0 2 0 2 3 3 Peru Sub19 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Panamá Sub19 1 0 0 1 1 4 -3 0