Tras Chile vs. Panamá: así está la tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Odesur

La Selección Chilena no tuvo mayores problemas y derrotó 4-1 a Panamá en el debut de ambos combinados sub-19 en los Juegos Suramericanos (Odesur) 2026. Se mueve la tabla de posiciones del grupo A.
Con goles de Martín Mundaca (18′), Yastin Cuevas (49′), Vicente Martínez (58′) y Joaquín Muñoz (78′), el equipo dirigido por Sebastián Miranda se quedó con sus primeros tres puntos. El descuento fue obra de Raheen Cuello (63′).
De este modo, Chile sube a lo más alto de la clasificatoria y en la próxima fecha enfrentará a Perú. Tal encuentro se disputará el viernes 18 de septiembre desde las 14:00 horas.
Por su parte, Panamá se estancó en el fondo y en la siguiente jornada tendrá un complejo desafío: medirse ante Colombia (18/09 a las 10:00 horas). La selección cafetalera se impuso 2-0 sobre Perú en su primer partido.
La Selección Chilena debutó con triunfo en los Juegos Odesur. (Foto: Comunicaciones FFCh)
Así está la tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Odesur
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Chile Sub19
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Colombia Sub19
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Peru Sub19
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Panamá Sub19
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0