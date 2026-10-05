Manuel de Tezanos le hace la cruz a este entrenador para La Roja: “No debería dirigir ni…”

El periodista nacional, Manuel de Tezanos le cierra las puertas a este DT en La Roja.

En la Selección Chilena aún se mantiene el debate sobre lo que será el futuro entrenador para el equipo de todos, en la que varios nombres son los que han aparecido en la lista para tomar el puesto que hoy tiene Nicolás Córdova.

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para hablar de lo que ha sido el proceso que ha liderado Córdova en ‘La Roja’, el que lo tiene muy disconforme.

“Si Córdova no hubiera declarado, estos partidos hubieran pasado como partidos amistosos, si esto ya no va a mejorar, pero lo más grave para mí que los errores futbolísticos, es que el diagnóstico ya está hecho de antes”, parte señalando de Tezanos.

Agregando a su análisis, el comunicador deja muy en claro que no le gustaría que Nicolás Córdova siga al mando de ningún equipo de la Selección Chilena y todo esto, por lo que ha mostrado en sus equipos, ya sea en la Adulta, como en la Sub 20 y 23.

Córdova se llena de críticas | Foto: Photosport

“Es un entrenador que como estratega de partidos a mí no me gusta, es más, yo creo que no debería dirigir ni la Sub 20, a mí no me gustó el Mundial que hizo Chile, no me han gustado los torneos que juegan”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, de Tezanos no tuvo pelos en la lengua para decir que Nicolás Córdova ha tomado malas decisiones en su periplo como director técnico, en la que parece no encontrarle la vuelta a sus equipos para darles un buen sello futbolístico.

“Cuando ya es sub 20 y sub 23 ha tomado muy malas decisiones y ni hablar de la adulta que no mejora, el partido con Estados Unidos es básicamente lo mismo que lo que fue con Canadá y hay muchas cosas de las que carece este cuerpo técnico”, concluyó.