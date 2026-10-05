Cae un nuevo DT en el fútbol chileno tras siete partidos sin ganar: ¡Ya hay reemplazante!

El ciclo de Juan José Luvera en Unión San Felipe llegó a su fin tras la derrota ante Deportes Iquique: Esteban Carvajal asume el interinato.

Unión San Felipe nuevamente se quedó sin entrenador en medio de la lucha por evitar el descenso en la Primera B. La dirigencia del conjunto del Valle del Aconcagua decidió poner fin al ciclo de Juan José Luvera, luego de la derrota de este domingo por 2-0 ante Deportes Iquique como local.

El técnico argentino había llegado a la banca del ‘Uní Uní’ con la misión de sacar al equipo del fondo de la tabla, sin embargo los resultados no acompañaron. Tras siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, y según medios partidarios, Luvera dejó su cargo apenas cinco meses después de asumir.

La salida se produce justo a una semana de un partido en la lucha por no descender: el elenco sanfelipeño visitará Talca para enfrentar a Rangers, en un duelo que asoma como una verdadera final para no bajar a la Segunda División Profesional.

Se acabó el ciclo de Luvera en el ‘Uní Uní’ (Photosport).

Esteban Carvajal asumirá como interino

Ante la salida de Luvera, el encargado de tomar la banca de manera interina será Esteban Carvajal, exvolante y hasta ahora ayudante del entrenador argentino. El exfutbolista tendrá nuevamente la responsabilidad de dirigir al ‘Uní Uní’ en la recta final del campeonato.

Carvajal ya había asumido de manera interina esta temporada tras la salida de Luis Landeros, quien comenzó el año como entrenador de Unión San Felipe. Ahora, volverá a ponerse el buzo sanfelipeño cuando restan cuatro fechas para el final, con el objetivo de evitar que el club caiga a la tercera categoría del fútbol chileno.