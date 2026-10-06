¿TNT Sports o HBO Max? Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile

Los albos reciben a los 'Delfines' por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile. ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo y Deportes Puerto Montt se vuelven a encontrar este martes por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Los albos llegan al Estadio Monumental con una ventaja mínima tras imponerse por 1-0 en el partido de ida disputado en el Chinquihue.

El único gol del encuentro fue obra de Lautaro Pastrán, quien apareció en los minutos finales para marcar de cabeza y darle al equipo de Fernando Ortiz una importante ventaja pensando en la clasificación. Ahora, el ‘Cacique’ buscará cerrar la llave en casa, mientras que el conjunto dirigido por Emilio Mansilla intentará dar el golpe y conseguir el paso a las semifinales.

El ganador del cruce se enfrentará en la ronda de los cuatro mejores a O’Higgins, que consiguió dejar en el camino a Deportes Concepción y ya espera rival. Los Celestes también disputarán este viernes la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido.

Colo Colo se impuso 1-0 en la ida con gol de Lautaro Pastrán (Photosport).

Eduardo Villanueva seguirá en el arco de Colo Colo

Una de las novedades estará nuevamente en la portería alba. Pese al regreso de Vozinha a Chile tras participar con Cabo Verde en la última Fecha FIFA, Fernando Ortiz decidió mantener como titular al juvenil Eduardo Villanueva.

El joven arquero se ha consolidado en el pórtico de Colo Colo durante los últimos encuentros y volverá a recibir la confianza del ‘Tano’ para un partido clave por la Copa Chile.

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¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Puerto Montt?

El partido entre Colo Colo y Puerto Montt se disputará este martes desde las 20:30 horas, en el Estadio Monumental. El árbitro del encuentro será Francisco Soriano.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Puerto Montt?

La revancha de los cuartos de final de la Copa Chile será transmitida por TNT Sports Premium en televisión, mientras que el streaming estará disponible a través de HBO Max.