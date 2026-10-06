Advierten nuevo golpe para Nicolás Córdova en La Roja: “Ojo si hay jugadores que no…”

Cristian Arcos aseguró que hay futbolistas que no están dispuestos a trabajar con el DT interino de la Selección Chilena.

La Selección Chilena tiene una polémica que parece no acabar. A pesar de que Nicolás Córdova negó un cruce con Marcelino Núñez, el DT puede sumar un nuevo terremoto -de la misma índole- en el combinado nacional.

¿Por qué? En el programa Círculo Central, el periodista Cristian Arcos advirtió que el entrenador interino perdió el respaldo de sus dirigidos. Incluso, puede sufrir un duro golpe en la próxima fecha FIFA.

Según explicó el comunicador, hay futbolistas que analizan no representar al país mientras el estratega mencionado siga en su cargo. El vínculo entre ambas partes está deteriorado.

“Dato que me entrega alguien que conoce mucho el tema selección. Hay un pésimo trato de Nicolás Córdova a los jugadores. No es que los putee, se compara con ellos“, comenzó indicando.

“Les dice que no están aptos para jugar en Europa y que por eso juegan en Chile o en otros países que no son europeos. Los jugadores no lo soportan. En la siguiente nómina, ojo si hay jugadores que no quieren venir“, agregó.

Nicolás Córdova no convence en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Córdova sigue en la Selección Chilena

Cabe consignar que Felipe Correa ratificó el interinato de Nicolás Córdova. El gerente de selecciones de la ANFP confirmó que el escenario no cambiará en caso de caer contra México.

Dicho amistoso de la Selección Chilena se realizará este martes 6 de octubre. Se disputará a partir de las 23:30 horas de Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum.