Este sábado 8 de noviembre, la Selección Chilena Sub 17, dirigida por Sebastián Miranda, se jugaba su vida en el Mundial de Qatar tras caer 2-0 en el debut ante Francia.

El segundo encuentro ante Uganda se presentaba como una “final” anticipada, ya que La Roja necesitaba la victoria para mantener opciones de avanzar en la cita planetaria. Los africanos, que venían de perder 2-1 ante Canadá, se mostraron como un rival aguerrido y difícil de superar.

Finalmente, el cuadro nacional se tuvo que conformar con una igualdad por 1 a 1. El gol chileno fue obra del defensor y capitán Bruno Torres, mientras que la anotación del empate vino por obra de Derick Ssozi a los 94 minutos.

Con este resultado, Chile dependerá de lo que ocurra en su último partido de la fase de grupos para ver si puede clasificar a la siguiente fase.

Así va la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial Sub 17: