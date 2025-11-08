El encuentro entre Uganda y la Selección Chilena era decisivo, ya que La Roja venía de caer por 2 a 0 ante Francia en su debut en el Mundial Sub 17. La urgencia de sumar puntos obligó al DT Sebastián Miranda a buscar variantes ante los africanos.

Pese a que ambas selecciones contaron con oportunidades para abrir el marcador, la apertura de la cuenta recién llegaría en los minutos finales del primer tiempo.

Bruno Torres quiebra el cero ante Uganda

Bruno Torres, defensor central de las filas de Colo Colo, aprovechó un balón detenido a los 47 minutos; demostró una superioridad física y oportunismo. Ganó en el salto al portero de Uganda, impactando el balón con la cabeza para enviarlo al fondo de la red.

La anotación del capitán del Equipo de Todos no solo puso a Chile en ventaja, sino que desató la euforia en el banquillo y en el equipo, dejando atrás la frustración del debut y dándole a la “Roja” una importante ventaja de cara al segundo tiempo.

Bruno Torres celebrando su tanto ante Uganda | FOTO: @LaRoja

El gol de Bruno Torres ante Uganda: