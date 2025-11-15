La Selección Chilena consiguió un triunfo clave por 2-0 ante Rusia en su último amistoso, un resultado que llegó en medio de un ambiente de dudas y exigencias sobre el trabajo de Nicolás Córdova.

La Roja mostró un rendimiento más sólido que en presentaciones anteriores, especialmente en la estructura defensiva, donde el equipo logró sostener momentos de presión del rival y respondió con mayor oficio.

El partido dejó impresiones positivas y fue la retaguardia uno de los puntos más destacados. El orden táctico, la agresividad y la capacidad de adaptarse a los distintos pasajes del encuentro permitieron a Chile controlar a un rival físicamente fuerte y competitivo.

La Roja se vio firme en la zona defensiva | FOTO: Sipa/Photosport

Gabriel Suazo se lleva los elogios de Alejandro Lorca

En ese escenario, Alejandro Lorca, reconocido relator de TNT Sports y Radio Agricultura, valoró el enfoque defensivo del combinado criollo.

“En línea general, Chile plantea bien el partido con un esquema ordenado desde el punto de vista defensivo. Allí quiero destacar fundamental el trabajo del meta Lawrence Vigouroux y sólido los tres del fondo”, señaló el locutor.

Pero el mayor elogio se lo llevó Gabriel Suazo, capitán de La Roja. “Desde el punto de vista individual, me parece que Gabriel Suazo aprueba con distinción. Gran segundo tiempo del capitán”, sentenció Lorca,

En síntesis…

En el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Chile venció 2-0 a Rusia mostrando solidez defensiva.