El tenista nacional Alejandro Tabilo (89°) tiene hoy un importante desafío en lo que es el ATP de Atenas en Grecia, en la que en los octavos de final de dicho torneo se verá las caras ante la leyenda serbia, Novak Djokovic (5°).

El ‘Ale’ llega bien aspectado a este partido, en la que venció en la ronda anterior al australiano Adam Walton (83°) en un apretado encuentro, que tuvo como ganador al chileno por un 7-6, 6-7 y 7-5 en 3 horas y 2 minutos de juego.

Ahora, Tabilo se volverá a ver las caras con Djokovic, a quien ya ha enfrentado en dos oportunidades y salió como vencedor en ambos encuentros: en Roma el 2024 y en este año lo venció en Monte Carlo.

El ganador de este compromiso se enfrentaría en los cuartos de final del torneo al que salga como vencedor del partido entre el estadounidense Eliot Spizzirri (96°) y el portugués Nuno Borges (47°).

Tabilo quiere seguir con su senda ante Djokovic | Foto: Getty Images

¿A qué hora juega hoy Alejandro Tabilo ante Novak Djokovic en Atenas?



El partido entre Alejandro Tabilo y Novak Djokovic por los octavos de final del ATP de Atenas se disputará este martes, 4 de noviembre después del duelo entre el estadounidense Sebastian Korda y el bosnio Damir Dzumhur, lo que sería pasado las 14:00 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Alejandro Tabilo y Novak Djokovic?



El partido entre Alejandro Tabilo y Novak Djokovic será transmitido por la plataforma de Disney+.