Alejandro Tabilo está teniendo una semana de ensueño tras haberse bajado de la Copa Davis con Chile para privilegiar su vuelta al circuito ATP, donde el día de hoy alcanzó la final del ATP 250 de Chengdú tras derrotar al estadounidense Brandon Nakashima en sets corridos.

El chileno con raíces canadienses viene volviendo de una dura lesión que lo relegó mucho en el ranking ATP, pero ahora está volviendo a su mejor nivel y en el día de mañana espera lograr su tercer título en el circuito.

Tabilo va por su tercer título ATP. | Foto: Photosport

¿El rival? Nada más ni nada menos que Lorenzo Musetti, top 10 y primer preclasificado del torneo asiático quien buscará aguarle la fiesta al chileno y quedarse con el torneo que sirve como antesala al ATP 500 de Tokio.

Cabe recordar que la de mañana será la quinta final a nivel ATP para Alejandro Tabilo, quien fue finalista en Córdoba y el Chile Open, mientras que capturó la corona en el cemento de Auckland y el pasto de Mallorca en 2024.

Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti: ¿Cuándo y a qué hora?

El encuentro entre el chileno y el italiano está programado para este martes 23 de septiembre a las 8 de la mañana de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver el partido?

No habrá transmisión televisiva para este partido.

Internet: Así se podrá ver

La definición del ATP 250 de Chengdú se podrá ver en el plan Premium de Disney+.