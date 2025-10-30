El Masters 1000 de París ha despertado un drama inesperado en la lucha por el número uno del ranking ATP. La inesperada derrota de Carlos Alcaraz a manos del británico Cameron Norrie en su debut ha encendido las alarmas en el equipo del tenista murciano y, a la vez, le dio un impulso decisivo a su archirrival, el italiano Jannik Sinner.

Y es que la eliminación de Alcaraz pone en peligro su liderazgo en el ranking ATP, dándole al nacido en San Candido una oportunidad de oro para recuperar la cima del tenis mundial antes del cierre de una temporada extensa.

RIYADH, SAUDI ARABIA – OCTOBER 18: Jannik Sinner of Italy and Carlos Alcaraz of Spain embrace after the Men’s Single’s Final on day three of the Six Kings Slam 2025 at ANB Arena on October 18, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Esto necesita Sinner para recuperar el N°1 del ranking ATP

Para que Jannik Sinner le arrebate el puesto número 1 a Carlos Alcaraz, la ecuación es simple: debe ganar el Masters 1000 de París.

El italiano, que llega con la moral alta tras una racha ganadora, es consciente de que una victoria en la capital francesa le otorgaría los puntos necesarios para superar el margen que Alcaraz no pudo defender.

Eso sí, todo podría cambiar en el Nitto ATP Finals de Turín. Allí, Sinner deberá defender los puntos tras el título obtenido el año pasado y el número 1 del escalafón mundial. Si el italiano cae antes, y Alcaraz es campeón, el español volverá a la cima del ranking.

De esta forma, la eliminación de Alcaraz no solo sacude el Masters 1000 de París, sino que garantiza un cierre de temporada de máxima tensión, donde cada partido de Sinner se convierte en una final por el liderato mundial.

Carlos Alcaraz sufrió una dura derrota en su debut en el Masters 1000 de París (Getty Images).

Sinner: “El número 1 ya está imposible”

En la previa del Masters 1000 de París, el mismo Sinner daba por perdido volver a lo más alto del ranking mundial: “Para mí, el número 1 ya está imposible. No es algo en lo que piense ahora mismo. Será un objetivo para el año que viene, pero este año ya no está en mis manos. Viendo cómo ha ido el año, hemos conseguido grandes cosas”, afirmó.

“Ahora, solo quiero acabar el año de la mejor manera posible. Diciembre será un mes muy importante para mí, porque creo que puedo hacer grandes cambios y mucho trabajo. Prepararme para la próxima temporada será vital. Ya estoy feliz con lo que he conseguido este año. Veremos cómo puedo acabarlo“, agregó.

En clave: