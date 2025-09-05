La expectativa está al máximo en el tenis mundial: este viernes 5 de septiembre se enfrentarán Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por un lugar en la gran final del US Open 2025.

El partido enfrenta a dos generaciones: Alcaraz, de 22 años y actualmente número 2 del mundo; mientras que Djokovic, de 38 años y número 7 del mundo.

Este será el noveno enfrentamiento entre ambos: Djokovic lidera el historial con cinco victorias frente a las tres de Alcaraz, lo que anticipa un duelo intenso y estratégico en cada punto.

Todo listo para un choque de dos titanes del tenis | FOTO: Clive Brunskill/Getty Images

En cuanto a su rendimiento reciente, el español llega tras vencer a Jiri Lehecka, Arthur Rinderknech y Luciano Darderi, mientras que el serbio hizo lo propio frente a Taylor Fritz, Jan-Lennard Struff y Cameron Norrie, demostrando que ambos llegan en excelente forma física y mental.

¿A qué hora juega Alcaraz vs. Djokovic en el US Open?

El partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se disputará este viernes 5 de septiembre a las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver el partido entre Alcaraz y Djokovic?

La transmisión en vivo estará disponible por ESPN y vía streaming en Disney+ Premium.