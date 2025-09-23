Alejandro Tabilo (112° del mundo) volvió a demostrar por qué es una de las actuales figuras del tenis chileno. En Chengdú, el chileno vivió una semana de ensueño, mostrando garra y consistencia en cada partido hasta quedarse con el título del ATP 250 al vencer a Lorenzo Musetti (9° del mundo) por parciales de 6-3, 2-6 y 7-6.

Cada rival representó un desafío que Tabilo supo superar con inteligencia y solidez, consolidando su confianza y reafirmando su lugar en el circuito profesional.

Además del trofeo y el reconocimiento, esta victoria tiene un efecto directo en su ranking ATP, reforzando su proyección y dándole un impulso clave para cerrar la temporada con fuerza.

Las recomendaciones claves de Marcelo Ríos a Alejandro Tabilo

El camino de Tabilo no ha sido sencillo. Nacido en Toronto, Canadá, ha tenido que superar diversos obstáculos y demostrar resiliencia para mantenerse entre los mejores del circuito.

En este proceso, la figura de Marcelo “Chino” Ríos, ex número uno del mundo, ha sido clave. El propio Tabilo contó en una entrevista con AS Chile que el extenista siempre lo motivó y le dio consejos sobre cómo potenciar su juego.

“Desde que lo conocí, me decía que mi juego es muy agresivo, que debo ir más hacia adelante. Eso es algo en lo que he estado trabajando, intentando ser más agresivo”, señaló Tabilo en pleno Roland Garros 2025.

Alejandro Tabilo levantando su tercer título ATP | FOTO: Captura

“A veces me quedo demasiado atrás defendiendo, así que estamos implementando ese cambio”, agregó, dejando claro que la guía de Ríos ha sido fundamental en su evolución y su consolidación como una de las figuras más sólidas del tenis chileno.