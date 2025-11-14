El tenista chileno Cristian Garin (105°) accedió a semifinales del Challenger de Montevideo tras derrotar en tres sets al paraguayo Adolfo Vallejos (169°) por 2-6, 6-2 y 6-3, donde podría cruzarse con el chileno Tomás Barrios (111°).

Tras ceder el primer set, Garin enmendó el trámite en el segundo y tercer set donde con un juego soberbio le pasó por encima a su rival paraguayo, ratificando el gran momento que vive.

‘Gago’, que en octubre ganó el Challenger de Antofagasta, sigue sumando puntos ATP de cara a la siguiente temporada donde tendrá como primer gran desafío entrar al cuadro principal del Abierto de Australia.

Con el triunfo ante Vallejos, el nacido en Arica volvió al Top 100 y se ubicó en el puesto 99 del ranking live, aunque podría seguir escalando en caso de llegar a la final y coronarse campeón en la capital uruguaya.

Ahora, Garin esperará por el ganador del duelo entre el chillanejo Marcelo Tomás Barrios y el español Carlos Taberner (104°).

Datos clave…