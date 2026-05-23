El tenista peruano que ganó un ATP 500 y dio el gran batacazo a días de Roland Garros: “Me he esforzado toda mi vida para esto”

El tenista Ignacio Buse, de 22 años, dio el salto que se intuía hace meses: conquistó su primer ATP 500 y quedó en las puertas del Top 30 a días de Roland Garros.

Ignacio Buse confirmó definitivamente que ya es una de las grandes irrupciones del tenis sudamericano y mundial. A sus 22 años, el peruano conquistó el título más importante de su carrera tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, luego de derrotar 7-6 (6), 4-6 y 6-3 al estadounidense Tommy Paul en 3 horas de juego.

El tenista incaico cerró una espectacular gira sobre polvo de ladrillo mostrando un nivel altísimo tanto en lo tenístico como en lo físico y mental, consolidando una evolución que venía insinuando hace meses. Gracias al histórico título en Alemania, Buse dio un enorme salto en el ranking ATP y quedó ubicado como número 31 del mundo justo antes del inicio de Roland Garros.

Tras levantar el trofeo en Hamburgo, el peruano habló emocionado y al borde de las lágrimas sobre todo el sacrificio que hubo detrás de este logro. “Anoche me costó mucho dormir, me tiré más de una hora dando vueltas en la cama por los nervios y las ganas que tenía de jugar. Creo que he sabido gestionar muy bien los momentos decisivos del encuentro”, confesó.

Ignacio Buse comanda el recambio del tenis sudamericano (FOTO: HamburgOpen).

“Este triunfo significa muchísimo para mí, siento que he estado peleando toda mi vida por conseguir un objetivo como este. Sé que mis padres han hecho grandes sacrificios por mí y hay mucha gente involucrada en que haya llegado hasta aquí”, agregó el flamante campeón.

Buse también dejó un emotivo mensaje sobre sus raíces y el impacto que espera generar en su país. “Estoy muy orgulloso de ser peruano. Ojalá muchos compatriotas míos empiecen a jugar a tenis y se enamoren de este deporte. Me emociona mucho eso, soy del mejor país del mundo”, afirmó.

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Ahora, el peruano tendrá muy pocas horas de descanso antes de intentar seguir haciendo historia en su primer Roland Garros, donde debutará nada menos que frente al ruso Andrey Rublev.

En síntesis…

Título histórico: Ignacio Buse (22 años) se coronó campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer en tres sets al estadounidense Tommy Paul.

Ignacio Buse (22 años) se coronó campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer en tres sets al estadounidense Tommy Paul. Salto en el ranking: El tenista peruano cerró una gran gira de arcilla, consolidó su evolución mental y ascendió al puesto 31 del ranking mundial.

El tenista peruano cerró una gran gira de arcilla, consolidó su evolución mental y ascendió al puesto 31 del ranking mundial. Próximo desafío: Emocionado por su logro, el flamante campeón debutará sin descanso en Roland Garros frente al ruso Andrey Rublev.