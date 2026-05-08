A qué hora y dónde ver EN VIVO Cristian Garin vs. Alejandro Davidovich Fokina en Roma

El tenista chileno enfrentará en la segunda ronda del Masters de Roma al número 23 del mundo, un rival directo de cara a Copa Davis.

Tras la durísima eliminación de Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) del Masters 1000 de Roma, este sábado será el turno de Cristian Garin (104°) quien tras un tremendo debut en la primera ronda ahora enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina, número 23 del mundo.

Tras acceder al main draw del Foro Itálico desde la qualy, y con el foco en avanzar a la tercera ronda, el tenista chileno buscará dar el zarpazo ante un rival que asoma como directo en la serie de Copa Davis ante España en septiembre próximo.

En la arcilla romana será el cuarto enfrentamiento entre ambos tenistas, con ventaja para el malagueño, quien se quedó con los dos últimos cruces disputados en el ATP de Amberes 2021 y en los octavos de final del Masters de Indian Wells 2023. La única victoria de Cristian Garin fue en el Chile Open 2020, sobre arcilla.

Si logra dar el golpe, el chileno avanzará a la tercera ronda, donde podría enfrentar al ruso Andrey Rublev (14° del mundo), quien se medirá ante el serbio Miomir Kecmanović en busca de un lugar en la siguiente fase.

Garin buscará dar otro golpe en el Masters 1000 de Roma.

A qué hora juega Garin en el Masters de Roma

El duelo fue programado para este sábado 9 de mayo en el tercer turno de la cancha 1 por lo que debería comenzar no antes de las 8:30 horas de Chile.

Publicidad

Dónde ver EN VIVO Garin vs. Davidovich Fokina

El choque entre Cristian Garin y Alejandro Davidovich Fokina podría ser televisado por una de las señales de ESPN, aunque en streaming se podrá ver EN VIVO en el plan premium de Disney+.