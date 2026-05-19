¿Perderá el número 2? Las consecuencias en el ranking de Carlos Alcaraz tras bajarse de Roland Garros y Wimbledon

El tenista español confirmó que también será baja de la gira de hierba -no competirá en Queen's y Wimbledon- por lo que perderá importantes puntos en el ranking ATP.

Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) confirmó la peor noticia para los fanáticos del tenis mundial: no solo se perderá Roland Garros, sino que tampoco podrá disputar la gira de césped, quedando oficialmente fuera de Queen’s y Wimbledon.

El tenista español dio a conocer que todavía no logra recuperarse completamente de la severa lesión en la muñeca y antebrazo que sufrió durante el ATP 500 de Barcelona. Pese a que había mostrado avances físicos en las últimas semanas, el murciano reconoció que aún no está en condiciones de volver a competir al más alto nivel.

Carlos Alcaraz no sólo se perderá Roland Garros, sino que también será baja en Wimbledon.

Impacto en el ranking para Carlos Alcaraz

Su ausencia tendrá consecuencias inmediatas en el ranking ATP. Actualmente, Alcaraz ocupa el segundo lugar del mundo con 11.960 puntos, pero en las próximas semanas perderá una impactante cifra de 3.800 unidades al no poder defender los puntos obtenidos en Roland Garros, Queen’s y Wimbledon.

Sin embargo, pese al duro golpe, todo indica que el español mantendría el número dos del escalafón mundial. Esto, porque Alexander Zverev, actual número tres del ranking, aparece demasiado lejos en la clasificación con 5.705 puntos y necesitaría una campaña prácticamente perfecta -ganar Roland Garros, Wimbledon y Halle o Queen’s- para desplazar al nacido en El Palmar.

De esta manera, una vez finalizada la gira sobre césped y actualizado el ranking ATP el próximo 13 de julio, Alcaraz quedaría con 8.160 puntos, cifra suficiente, al menos por ahora, para sostenerse como escolta del italiano Jannik Sinner pese a una ausencia que remecerá completamente la temporada tenística.