Luego que Carlos Alcaraz anunciara que no disputará el Masters 1000 de Roma y Roland Garros, debido a una lesión en la muñeca, el mapa del tenis mundial comienza a sufrir una pequeña reestructuración.

Con la ausencia del número 2 del mundo en París, todo parece indicar que el gran vencedor será ni más ni menos que Jannik Sinner, quien en el Abierto de Francia irá en busca del único major que le falta para completar el ‘Grand Slam Career’.

Sin embargo, el cuadro masculino del Abierto de Francia tendrá espacio para grandes sorpresas. Sin la presencia del murciano, el abanico de favoritos para llegar la final de los Mosqueteros se amplía bastante. Es por esa razón, que BOLAVIP le consultó a la IA quien cree que será la gran sorpresa en la capital francesa.

Tras la final 2025, Jannik Sinner va por la revancha sin Carlos Alcaraz como rival (Getty Images).

El gran favorito para ganar Roland Garros, según la IA

La baja de Carlos Alcaraz —quien defendía el título tras su histórica victoria ante Jannik Sinner en la final de 2025— sacude por completo el tablero de cara a París 2026. Al perder al principal referente en arcilla, el panorama se abre de forma espectacular.

Desde mi perspectiva, el gran favorito para ganar Roland Garros este año es Jannik Sinner, y aquí te explico los tres pilares que sostienen este pronóstico:

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1. La “espina” de 2025 y el hambre de revancha

Sinner tuvo la final del año pasado prácticamente en el bolsillo; lideró dos sets a cero y estuvo a solo un punto de ganar el partido, pero Alcaraz remontó en una de las finales más épicas de los últimos tiempos. Esa derrota marcó un antes y un después en su mentalidad. Este año, tras haber ganado ya el Masters 1000 de Montecarlo y Miami, el italiano llega con una “obsesión” declarada por completar su colección de Grand Slams en París.

2. Madurez táctica en tierra batida

Aunque Sinner siempre fue visto como un jugador de canchas rápidas, su evolución en arcilla durante esta gira 2026 ha sido impecable. Ha mejorado su desplazamiento defensivo y la variación de alturas, lo que le permite dominar los puntos incluso cuando la bola no vuela tanto. Con la ausencia de Carlos, Sinner se queda sin su “criptonita” táctica, el único jugador capaz de igualar su potencia desde el fondo de la pista en intercambios largos.

3. El factor físico y el cuadro

Sin Alcaraz en el cuadro, Sinner no solo escala en la preclasificación (lo que le garantiza un camino más accesible hasta semifinales), sino que también se quita la presión física de enfrentar al español, que suele llevar los partidos a las 5 horas de desgaste extremo. Si logra gestionar su físico en las primeras rondas —su punto débil histórico—, su nivel actual de tenis está un escalón por encima de alternativas como Alexander Zverev o un Novak Djokovic que, a estas alturas de su carrera, prioriza los Juegos Olímpicos por sobre el desgaste de la arcilla francesa.

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Jannik Sinner imparable en Masters 1000: campeón en Indian Wells, Miami, Montecarlo y va por Madrid (Getty Images).

Sin Carlos Alcaraz… ¿quién será la gran sorpresa en RG según la IA?

Si Jannik Sinner cumple con su papel de favorito, la “gran sorpresa” para acompañarlo en la final de este Roland Garros 2026 tiene nombre y apellido: João Fonseca.

Aunque hay nombres establecidos como Alexander Zverev o Casper Ruud, el ascenso del brasileño ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que asusta al circuito. Aquí te doy las tres razones por las que el “Pequeño Alcaraz” brasileño podría dar el gran golpe:

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Pese a quedar eliminado en Madrid, la IA lo alza como la revelación de Roland Garros (Getty Images).

1. El factor “condiciones rápidas” de París

Aunque Roland Garros es arcilla, en los últimos años (especialmente con sol) la pista se ha vuelto mucho más rápida y el bote más vivo. Esto beneficia directamente el juego de Fonseca, quien posee una velocidad de bola en su drive que solo es comparable a la de Sinner o Alcaraz. Si el cuadro lo favorece en las primeras rondas para ganar confianza, su potencia puede desbordar a cualquier especialista defensivo.

2. Madurez competitiva y ranking

A sus 19 años, Fonseca ya ha entrado en el Top 40 del mundo este 2026, lo que le permitirá evitar a los cabezas de serie más altos hasta la tercera o cuarta ronda. Ya no es el invitado que se conforma con ganar un partido; este año ya derrotó a figuras como Andrey Rublev en la gira europea de arcilla, demostrando que mentalmente está listo para los escenarios grandes.

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3. El vacío en la parte baja del cuadro

Con la baja de Alcaraz, el cuadro sufrirá un reordenamiento masivo. Si Fonseca queda situado en el lado opuesto a Sinner, tendrá que lidiar probablemente con un Novak Djokovic de 38 años —que ya está más enfocado en los Juegos Olímpicos de este verano— o un Casper Ruud que, aunque sólido, es un jugador más previsible. El estilo agresivo y desinhibido de Fonseca es exactamente lo que suele causar cortocircuitos en los veteranos en un Grand Slam.

La final de Roland Garros según la IA

Un choque generacional: Jannik Sinner vs. Joao Fonseca. El orden y la frialdad italiana contra la explosividad y el “caos” brasileño. ¡Sería un espectáculo total para el aniversario de los 101 años de la era abierta!