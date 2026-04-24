Golpe mayor en el circuito. Carlos Alcaraz (número 2 del ranking ATP) anunció que no disputará ni el Masters de Roma ni Roland Garros, tras los resultados de los exámenes realizados a su muñeca derecha.

El propio tenista español comunicó la decisión a través de sus redes sociales, explicando que priorizará su recuperación tras una dolencia que lo obligó a bajarse del ATP 500 de Barcelona (ex Conde Godó) hace un par de semanas y que ya lo había dejado fuera del Masters de Madrid.

El español Carlos Alcaraz no podrá revalidar su título en Roland Garros (Getty Images).

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, señaló.

La baja del número dos del mundo sin duda que es un duro golpe en la antesala del segundo Grand Slam del año y reconfigura por completo la gira sobre arcilla , donde el gran beneficiado debiera ser el italiano y actual líder del ranking mundial, Jannik Sinner, quien queda con el camino despejado para pelear por el título de los ‘Mosqueteros’ en París.

Así, Alcaraz pone pausa obligada a su temporada en tierra batida, en una decisión que busca evitar riesgos mayores y asegurar su regreso en plenitud para lo que resta del año.

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En síntesis…