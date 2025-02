Un tremendo papelón fue el que se vivió hace unos instantes en la llave de definición en la Copa Davis entre Bélgica y Chile, en la que el tenista local Zizou Bergs agredió injustificadamente al tenista nacional Cristian Garin en el tercer y último set del cuarto partido de la serie.

El tenista belga en un acto de infantilismo puro, salió corriendo a su puesto de descanso tras quebrar el servicio de Garin y en ese trayecto, agredió insólitamente al chileno, en la que le propinó un duro golpe en el ojo de Garin, quien quedó bastante aturdido por el golpe.

Los jueces del partido se hicieron los locos con su decisión, en la que tuvieron todo para descalificar al jugador belga por su cometido, no hicieron aquello y finalmente terminaron sancionando al jugador nacional por no presentarse al campo de juego, debido a que no estaba apto para seguir jugando.

Así quedó el ojo de Cristián Garin

Así quedó Garin tras el golpe de Bergs | Foto: Tenis Chile

Tras la agresión de Bergs a Garin, desde el equipo chileno compartieron una imagen de como le quedó el ojo al tenista nacional tras este golpe, en la que se le nota su hinchazón en la zona del impacto.

El doctor del equipo chileno, Alejandro Oriozola emitió un informe a la situación en la que quedó Cristián Garin tras su golpe, en la que hace alusión a que se le generó una importante inflamación en la zona y con nauseas.

“Cristian Garin recibió un fuerte golpe en el globo ocular, razón por la cual se cayó y golpeó en la cabeza. Esto le generó una inflamación, dificultades para ver, náuseas y fuerte dolor de cabeza, aunque en ningún momento perdió la conciencia. Cristian Garin no estaba en condiciones de seguir jugando”, explicó.

El comunicado del Team Chile

Tras este papelón en el tenis, desde el Team Chile emitieron un comunicado en la que hicieron sentir toda su desaprobación a la decisión que tomaron en la Copa Davis tras la agresión a Cristián Garín, en la que todo parece indicar de que llevaran este caso a una instancia mayor.

“El comité Olímpico de Chile quiere expresar su molestia e incredulidad por lo ocurrido hoy en la serie de Copa Davis entre Bélgica y Chile, donde nuestro tenista Cristian Garin recibió una agresión por parte del jugador Zizou Bergs durante un cambio de lado, situación que le produjo una serie de consecuencias físicas, certificadas en terreno por el Médico Jefe de la delegación y director del COCH, doctor Alejandro Oriozola.

“Hemos manifestado a la Federación de Tenis de Chile toda nuestra colaboración para acudir a las instancias pertinentes para que este lamentable bochorno internacional no queda sin sanción”.

“Acompañamos en esta injusticia al jugador Cristian Garin, al capitán Nicolás Massú y a todo el equipo chileno de Copa Davis”, cerró.