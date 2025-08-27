Una de las grandes sorpresas del US Open la firmó el joven tenista belga Raphael Collignon, número 107 del ranking ATP, quien luchó más de 3 horas y media para dar el batacazo y despachar al noruego Casper Ruud, ex 2 del mundo.

El europeo que por primera vez disputa la segunda ronda de un Grand Slam protagonizó una épica batalla en cinco sets por 6-4, 3-6, 3-6 y 6-4 7-5 para despachar a quien en algún momento fue candidato al número 1 del ranking mundial.

Collignon se impuso en la primera manga tras aprovechar un quiebre a favor, pero luego el noruego demostró por qué fue finalista del US Open -también de Roland Garros- y se llevó los siguientes parciales.

Sin embargo el nacido en Minnesota, pero nacionalizado belga dio el gran batacazo y sorprendió al llevarse en un reñido duelo los dos últimos sets.

Collignon dio el golpe en el US Open y eliminó a Casper Ruud (Getty Images).

La tremenda emoción de Collignon en el US Open

Tra el último punto, Collignon se lanzó al suelo, no ocultó su alegría y tuvo emotivas palabras para su triunfo: “Es el mejor día de mi vida. Gracias… jugué un buen partido. No fue fácil porque Casper es un gran campeón. Tenía mucho miedo al principio, pero encontré el ritmo… fue increíble”, lanzó a pie de pista.

Ahora, en tercera ronda Collignon, quien ya dio el salto al 91 del ranking ATP tendrá otro desafío de palabras mayores: se medirá ante el checo Jeri Lehecka (21°) quien eliminó al argentino Tomás Martín Etcheverry (59°).