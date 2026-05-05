Aryna Sabalenka alzó la voz y lanzó fuertes críticas por el prize money que repartirá Roland Garros. "El show lo ponemos nosotros".

Una fuerte polémica sacude a Roland Garros a semanas de su inicio, luego de que la tenista número uno del mundo, Aryna Sabalenka, levantara sus críticas por el reparto del prize money en el segundo Grand Slam de la temporada, encendiendo incluso rumores de un posible boicot por parte de varias jugadoras.

La tenista bielorrusa cuestionó abiertamente las cifras que entrega el torneo parisino en comparación con los ingresos que genera: para poner en contexto, los torneos de Grand Slam distribuyen apenas entre un 13% y un 15% de sus ingresos en premios, una cifra que varios jugadores consideran insuficiente. La comparación con el circuito ATP y WTA alimenta la molestia, ya que estos reparten cerca de un 22%.

En la previa del WTA de Roma 2026, la europea golpeó la mesa con fuertes declaraciones: “Cuando te das cuenta de los números que generan y ves lo que reciben los jugadores… creo que el show lo ponemos nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, no habría entretenimiento. Creo que, sin dudas, nos merecemos que se nos pague en un mayor porcentaje”, lanzó.

Roland Garros bajo amenaza de boicot tras los dichos de Aryna Sabalenka (Photo by Julian Finney/Getty Images).

“¿Qué puedo decir? Solo espero que toda la negociación que estamos teniendo, que en algún momento alcancemos la decisión correcta, la conclusión con la que todos vamos a estar felices. Creo que en algún momento, quizás, boicotearemos los Grand Slams, sí. Siento que es la única manera que tenemos de luchar por nuestros derechos, no hay más”, agregó.

Apoyo masivo a los dichos de Sabalenka

Los dichos de Sabalenka generaron una ola de reacciones entre sus colegas. Tenistas como Elena Rybakina, Jasmine Paolini o Coco Gauff, también se mostraron abiertas a un boicot al major parisino.

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Rybakina aseguró que “si la mayoría decide boicotear, entonces claro que me sumaría, no habría problema”, mientras que Gauff abogó por la sindicalización: “Por lo que he visto en otros deportes, normalmente para conseguir un progreso importante y cosas así, se necesita un sindicato. Sí, debemos sindicalizarnos de alguna forma”.

Con el Abierto de Francia a la vuelta de la esquina, la polémica por la repartición de premios amenaza con convertirse en uno de los grandes temas extradeportivos en París.

Se avecina CRISIS en el tenis mundial.



Tal y como cuenta @Tennis_Majors, los tenistas más importantes ATP y WTA se han revelado contra Roland Garros.



Todo por culpa del PRIZE MONEY que repartirá este año el Slam parisino.



Los tenistas se han enfadado por varios motivos:… pic.twitter.com/4Ro0FpFBqn — José Morón (@jmgmoron) May 4, 2026

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En síntesis…