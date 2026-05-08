El tenista chileno cayó 6-0 y 6-2 en menos de una hora ante Francisco Cerúndolo en el Masters de Roma y protagonizó una triste escena.

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) vivió uno de los momentos más frustrante de su carrera en el duelo de segunda ronda del Masters de Roma, luego de desatar toda su furia en pleno partido ante el argentino Francisco Cerúndolo.

El tenista chileno firmó una de sus peores presentaciones en el circuito tras quedar rápidamente 5-0 abajo en el primer set, que terminaría perdiendo por un contundente 6-0. La derrota se consumó en el segundo parcial tras caer 6-2.

En medio de la impotencia por no encontrar respuestas ante el sólido juego del argentino, el zurdo nacido en Toronto protagonizó una escena que se robó todas las miradas.

MUNICH, GERMANY – APRIL 14: Alejandro Tabilo of Chile plays a backhand against Joao Fonseca of Brazil during their Men’s Singles match on day four of the BMW Open at MTTC IPHITOS on April 14, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW)

La frustrante escena de Alejandro Tabilo en Roma

Tras fallar un revés cruzado que terminó muy lejos de los límites de la cancha, Tabilo caminó hacia su banco y descargó toda su molestia reventando violentamente su raqueta contra el piso, dejándola destruida, mientras la jueza de silla le aplicaba una advertencia por conducta antideportiva y parte del público reaccionaba con silbidos.

El episodio contrastó con el gran momento que arrastraba Tabilo en el circuito: el pupilo de Germán Gaich venía de coronarse campeón del Challenger de Aix-en-Provence para volver al Top 40 del ranking ATP. Además, el nacional llegaba a Roma con el recuerdo fresco de su inolvidable campaña de 2024, donde alcanzó semifinales tras eliminar a Novak Djokovic antes de caer frente a Alexander Zverev.

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Con la eliminación en la ronda de 64, Alejandro Tabilo se despidió de toda chance de quedar como cabeza de serie en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que comenzará el próximo 17 de mayo en París.