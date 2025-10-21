Nuevamente el ex tenista chileno Marcelo Ríos publicó un extraño mensaje en sus redes sociales que no dejó indiferente a ninguno de sus miles de seguidores. Fiel a su estilo, el ‘Chino’ publicó una llamativa oferta con exigentes requisitos.

El ex número uno del mundo en 1998 aprovechó sus más de 360 mil seguidores para pedir un dato de una “ama de casa”, aunque con una cantidad de requisitos que más de alguno quedó sorprendido.

Medio en broma, medio en serio, el zurdo de Vitacura publicó: “Busco ama de casa, entre 20-40 años ojalá sin familia y que pueda trabajar de lunes a viernes. buena presencia y muy alegre, que sepa cocinar y hacer masajes. Escribirme a mi DM. Gracias”.

“Ya la encontré, muchas gracias, pero…”

La oferta laboral generó más de 3,800 reacciones y casi 700 comentarios, aunque la búsqueda de una ama de casa terminó una hora después, cuando el ex deportista publicó la misma imagen confirmando que “ya la encontré, muchas gracias”.

Eso sí , el Chino no desaprovechó la oportunidad y esta vez elevó los requisitos para la posible empleada doméstica: “como en pedir no hay engaño, necesito 3 requisitos más: que sepa jugar tenis, que me deje durmiendo antes se irse, que sepa manejar jet ski. Muchas gracias”.

La publicación nuevamente se viralizó rápidamente y en pocas horas alcanzó los 2 mil me gusta y casi 200 comentarios. El ‘Chino’ nuevamente la hizo en redes sociales.