Marcelo Ríos está alejado de la palestra deportiva hace unos años. El Zurdo de Vitacura entrenó en la temporada 2022 a Juncheng Shang y jugó un partido de exhibición ante su amigo, el español Alex Corretja en el Gran Arena Monticello en 2023.

El extenista se mantiene radicado en Sarasota, Estados Unidos y en el último tiempo hizo noticia por su divorcio con Paula Pavic, el cual se firmó en mayo del presente año. Actualmente está alejado de las apariciones públicas, pero se hizo presente en redes sociales con un enigmático mensaje.

“Aquí vamos otra vez, esta hue… nunca se acaba, ayuda”, publicó el exnúmero 1 del mundo a través de su cuenta oficial de Instagram.

El reconocido exdeportista no dio detalles sobre los motivos para escribir aquellas palabras. La publicación en 45 minutos superó los 1.000 “me gusta” en Instagram, además de 150 comentarios.

El mensaje de Marcelo Ríos a través de sus redes sociales. (Foto: marceloriosoficial, Instagram)

Marcelo Ríos volvió a redes sociales

Tras algunos meses inactivo en redes sociales, el Chino viene hace unas semanas compartiendo fotos a través de Instagram. El ganador de 18 títulos ATP subió fotos en compañía de su hija.

También se dejó ver en un yate y además mostró nuevamente su auto favorito: un Lamborghini Huracán STO. Ríos cuenta con 16 publicaciones disponibles a través de Instagram, con fotos entre el 20 de julio del presente año hasta 25 de agosto. Esto da muestras de su actividad en las últimas semanas en redes sociales.