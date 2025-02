Mirra Andreeva tuvo una semana inolvidable en su carrera, pues ganó el título más importante en lo que va de su carrera. La tenista rusa de 17 años logró alzar el título en el WTA 1000 de Dubai tras vencer a Clara Touson por parciales de 7-5(1) y 6-1.

Durante la semana, la medallista de plata (dobles mixto con Daniil Medvedev) en París 2024 logró vencer a campeonas de Grand Slam como Iga Swiatek (6-3, 6-3) y Elena Rybakina (6-4, 4-6, 6-3)

La deportista sube al noveno puesto del ranking WTA, ubicándose por primera vez en el top ten. Tras su consagración, reveló que encontró inspiración en el partido que Roger Federer le ganó a Rafael Nadal en la final de la Australian Open 2017. Aquella performance del suizo está en la historia del tenis.

“Pensaba, Dios… ¿cómo puede jugar tan bien? Es algo extraordinario”, expresó la tenista que llegó a cuarta ronda en el Australian Open y tiene un gran primer trimestre de temporada.

Mirra Andreeva ganó el WTA 1000 de Dubai y sube el noveno puesto del ranking. (Foto: Getty)

Mirra Andreeva intentó replicar el pensamiento de LeBron James

Andreeva también pudo inspirarse en la forma de pensar de una leyenda de la NBA y uno de los más grandes de la historia del basquetbol: LeBron James. La tenista rusa mencionó que ha escuchado en más de una ocasión el pensamiento del King y lo intentó replicar en la final.

“Es fácil jugar bien cuando todo está yendo a favor y cuando sientes bien la bola. Para mí, lo difícil es mantenerse positiva y mentalmente al 100% cuando las cosas no me salen bien. Hoy no me he sentido bien en pista y he fallado cosas que normalmente no fallo, pero me he dicho a mí misma que no podía dejarme matar por la negatividad”, señaló.

En ese momento difícil, recordó el pensamiento de LeBron: “Escogí estar al 100% mentalmente, luchar por cada punto y olvidarme para estar lista para el siguiente punto. He escuchado muchas entrevistas a LeBron James donde dice que es muy fácil jugar bien cuando todo te va a favor, pero lo que te hace un campeón es dar lo más cuando no te sientes bien, así que es lo que he intentado hacer hoy”.