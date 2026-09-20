El equipo chileno de Copa Davis fue apabullado por España y tendrá que volver a recorrer el camino el próximo año.

Este domingo 20 de septiembre se cerró la serie entre Chile y España por la ronda 2 clasificatoria de la Copa Davis, en la que el equipo nacional sufrió una abultada caída ante los finalistas de la edición anterior.

Un verdadero golpe de realidad para los pupilos de Nicolás Massú, que aspiraban a dar la sorpresa y meterse en las finales de noviembre en Bologna.

La primera jornada ya había anticipado lo que podría pasar en la serie, pues Alejandro Tabilo y Christian Garín se inclinaron ante Daniel Mérida y Rafael Jódar, la nueva estrella española.

Mientras que este domingo, en el dobles, la pareja conformada por Tomás Barrios y Tabilo, se inclinó sin mayor resistencia ante la dupla ibérica conformada por Pedro Martínez y Jaume Munar (6-0 y 6-3).

Con este 3-0 en la serie, España se llevó el triunfo desde el Court Central Anita Lizana en el Estadio Nacional, en medio del cierre de las Fiestas Patrias en nuestro país.

El capitán de Chile Nicolás Massú lamenta la derrota ante España. (Foto: Photosport)

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¿Cuándo vuelve a jugar Chile en la Copa Davis?

Ahora, Chile retrocederá un paso en su camino en la Copa Davis, pues vuelve a la ronda 1 clasificatoria y tiene que esperar rival en el sorteo, al que enfrentará en febrero del 2027.

De pasar esta fase, volverá a la ronda 2 para intentar nuevamente llegar a la finales el próximo año.