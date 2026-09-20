¡Totalmente superiores! España humilla a Chile en el dobles y se lleva la serie de Copa Davis

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios cayeron 6-0 y 6-3 frente a Jaume Munar y Pedro Martínez. Será hasta el próximo año.

Durísima eliminación de Chile en Copa Davis, tras la apabullante derrota en el dobles frente a España por 6-0 y 6-3 en una hora y 10 minutos de juego. La dupla de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios nada pudo hacer ante el poderío de Jaume Munar y Pedro Martínez Portero, pese a que en el segundo set, el binomio nacional tuvo un leve envión.

Tras 25 minutos de exhibición española, el primer set fue un aplastante 6-0 ante una dupla chilena que no encontró nunca respuestas al juego de Munar y Martínez tanto en la red como desde el fondo de cancha.

En el segundo set el guión iba camino a repetirse, hasta que Tabilo ganó con su servicio el sexto game y puso la cuenta 1-5. Luego vino un quiebre a favor del equipo de Massú que alimentó la ilusión del público y dejó las cifras 2-5. Acto seguido, Barrios mantuvo el sueño y dejó el score 3-5.

Sin embargo en el noveno juego, el servicio de Martínez Portero estuvo intratable y selló el 6-3 que le dio el dobles y el tercer punto a España para sacar los boletos a la Finales que se disputarán en Bolonia en noviembre.

Munar y Martínez totalmente superiores en el Court Anita Lizana (Photosport).

¿Qué viene ahora para Chile en Copa Davis?

Con esta dura eliminación en casa, Chile mirará de lejos las Finales de Copa Davis 2026. Ahora, el conjunto nacional deberá volver a disputar los Qualifiers en la próxima edición del certamen y poder tener opciones para ingresar a la fase final de la competencia del 2027.

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