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Copa Davis

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Daniel Mérida por la Copa Davis y dónde ver EN VIVO?

El tenista nacional, Alejandro Tabilo tendrá su estreno en esta serie de Copa Davis ante Daniel Mérida.

Alejandro Tabilo disputará el primer partido de la serie en la Copa Davis
© Getty ImagesAlejandro Tabilo disputará el primer partido de la serie en la Copa Davis

La Copa Davis 2026 tendrá una jornada clave para Chile, que dará inicio a su serie que enfrenta ante España por la segunda ronda de los Qualifiers de esta competencia, en donde el equipo de todos quiere dar el gran golpe y avanzar a la fase final.

En lo que será el primer partido de esta serie, el tenista nacional Alejandro Tabilo (28°) se enfrentará ante el español Daniel Mérida (41°), en donde el chileno buscará darle el primer punto a su país.

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Tabilo llega a esta serie tras llegar a la ronda de los 32vos de final del US Open, en donde el chileno cayó ante Alexander Zverev (2°), quien terminó siendo campeón del torneo por 6-2, 7-6 y 6-2.

Por otra parte, Mérida también llega a este duelo tras haber dicho presente en los 32°vos de final en el US Open, en la que cayó ante el estadounidense Alex Michelsen por 7-6, 6-4 y 6-3.

Tabilo busca darle el primer punto a Chile | Foto: Photosport

Tabilo busca darle el primer punto a Chile | Foto: Photosport

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Daniel Mérida?

El duelo entre Alejandro Tabilo vs. Daniel Mérida se disputará este sábado 19 de septiembre a partir de las 13:00 horas de Chile, en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

¿Dónde ver EN VIVO a Alejandro Tabilo vs. Daniel Mérida?

El partido entre Alejandro Tabilo y Daniel Mérida podrá seguirse EN VIVO a través de DirecTV, señal que transmitirá la serie de Copa Davis entre Chile y España.

Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de DGO.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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