Tras la derrota de Alejandro Tabilo en el primer punto, ahora será el turno de Cristian Garin ante Rafael Jodar, número 14 del mundo.

Todo está listo para que arranque el segundo punto de la serie entre Chile y España en Copa Davis. El equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrenta a España en el Court “Anita Lizana” del Estadio Nacional, por la primera ronda del Grupo Mundial I.

Tras la dura derrota en tres sets de Alejandro Tabilo ante Daniel Mérida, ahora la acción continúa con el enfrentamiento entre la segunda raqueta de Chile y el número uno del equipo español.

Ambos tenistas no registran enfrentamientos entre sí, y en caso que Jodar derrote a ‘Gago’, la serie quedaría muy encaminada para los europeos, a quienes les bastaría ganar el dobles para llevarse la serie.

La preocupación del equipo chileno está en la lesión al tendón a la cadera que ha tenido complicado a Cristian Garin tras su participación en la qualy del US Open, donde incluso tuvo que retirarse en el último partido clasificatorio al cuadro principal.

El ganador de la serie entre chilenos y españoles, asegurará su presencia en las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bologna. Por ello, Chile buscará hacer valer su condición de local y el respaldo del público para quedarse con la serie y avanzar en la competencia.

Marcador EN VIVO Garin vs. Jodar