Mientras todas las miradas del mundo apuntaban al triunfo de Carlos Alcaraz sobre Jannik Sinner en la final del US Open, una de las grandes estrellas del ranking ATP vivía un verdadero infierno y tomaba la decisión más difícil de todas: decir adiós al resto de la temporada por una rebelde lesión.

Horas después de la consagración, el tenista británico Jack Draper, quien alcanzó el puesto 4 del escalafón mundial en junio de 2025, comunicaba la drástica decisión de bajarse de lo que queda de temporada por una persistente lesión en el brazo.

Jack Draper tuvo que retirarse por lesión en la 2R del US Open (Getty Images).

En un sincero comunicado, Draper comunicó la triste noticia: “Desgraciadamente, la lesión en el brazo me obliga a descansar, lo que significa que me perderé el resto de la temporada 2025”, reconoció.

“Me cuesta mucho aceptarlo, ya que este año estaba cogiendo un impulso increíble y jugando muy bien. Sin embargo, ya he pasado por esto antes y siempre vuelvo más fuerte, ya que estoy muy motivado para desarrollar todo mi potencial como jugador. Muchísimas gracias a todos los que me animan a hacerlo bien y me apoyan en mi camino. Estoy deseando volver y darlo todo”, agregó.

La gran temporada de Jack Draper

La temporada 2025 había sido un punto de inflexión para el tenista londinense: este año logró su primer título Masters 1000 al ganar Indian Wells, escaló al top-5 mundial y consolidó su presencia en los grandes torneos donde fue finalista en Madrid y semifinalista en Doha y Queen’s. Sin embargo, la rebelde lesión truncó su ascenso justo cuando comenzaba a convertirse en una de las grandes figuras del circuito.