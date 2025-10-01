El último ‘mosquetero’ del tenis francés, Gael Monfils, anunció durante esta jornada su adiós del tenis profesional a finales de 2026. En un emotivo video, el ‘showman’ de París confirmó que la próxima temporada será la última de su extensa y exitosa carrera.

“Tras celebrar mis 39 años hace un mes, quiero comunicarles que el próximo año será mi último como jugador profesional”, publicó el tenista en sus redes sociales.

“La oportunidad de convertir mi pasión en mi profesión es un privilegio que he valorado durante cada partido y momento de mis 21 años de carrera. El tenis lo es todo para mí y estoy tremendamente en paz con mi decisión de retirarme al final de la temporada 2026”, confirmó.

Gael Monfils dice adiós el próximo año (Getty Images).

Gael Monfils, el mosquetero que nunca ganó un Grand Slam

Desde su estreno en el circuito ATP en 2004, ‘La Monf’ conquistó hasta ahora 13 títulos en singles, disputó 3 veces una final de Masters 1000 (París 2009, 2010 y Montecarlo 2016) y alcanzó dos semifinales de Grand Slams en Roland Garros 2008 y el US Open 2016.

Su mejor ranking fue número 6 en 2008 aunque en su despedida reconoció el dolor que le dejó nunca haber ganado un Major. “He estado tan cerca pero nunca he ganado un Grand Slam en mi carrera. No voy a intentarlo el año que viene”, aseguró.

“He tenido la oportunidad de jugar al tenis durante una era dorada y junto a algunos de los mayores nombres de la historia de nuestro deporte: Federer, Nadal, Djokovic y Murray. Aunque perdiese esa sensación de épica cuando te enfrentabas a una de estas leyendas (aunque admito que cuando les ganabas también era muy eufórico). Ahora hay una nueva generación de tenistas y espero que disfruten el tiempo sobre la pista tanto como yo he hecho durante las últimas dos décadas”, cerró.