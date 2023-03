Ariel Holan habló en conferencia de prensa este jueves y una de las consultas fue sobre el balance que está buscando en su equipo. El técnico cruzado asume que aún hay cosas por mejorar en Universidad Católica, sobretodo en la parte defensiva.

"Creo que el equipo en el campeonato lo viene haciendo muy bien, el equipo está puntero con autoridad y mucho tiempo que un equipo (de la UC) no hacía tantos goles. Ese poder de fuego es importante para cualquier equipo que tiene aspiraciones. pero también es importante defender y no hay equipos que trascienden si no tiene un sistema defensivo que logre ser importante", comenzó explicando el DT.

"Vamos en el camino para eso, porque por algo estamos punteros, porque sino no estaríamos ni siquiera punteros. Lógicamente es un equipo nuevo, con muchos cambios de la temporada anterior. Llevamos 12 partidos, en ellos convertimos 21 goles y nos han convertido 12. Nos gustaría tener un promedio de gol más bajo y creo que en la proporción erramos goles y también nos han hecho goles y han errado goles los rivales", añadió.

Por aquello, es que el entrenador argentino asume que debe encontrar ese equilibrio y que hay que seguir buscando la fórmula que le permita ratificarlo semana a semana.

"Creo que en ese balance debo analizar es que el sistema defensivo de un equipo empieza cuando uno posee el balón, porque para no ser transicionado, hay lugares del campo en que la pelota no es conveniente perderla, pero también debo estar contento y ser objetivo. Por algo, nuestros goles no son de acciones individuales en que un delantero se saca tres jugadores y define ante el arquero, nuestros goles son de juego colectivo", expresó.

"Como también digo que tenemos que seguir creciendo en el juego colectivo donde perdemos la pelota, también digo que tenemos 21 goles y que muchos de esos goles han sido de una alta factura y de un juego asociado de todo el equipo", complementó el DT.

El DT cruzado asegura que hay mucho por trabajar en la UC | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, el ex DT de Independiente aseguró que "nosotros tenemos dos maneras en las que estamos trabajando para equilibrar el equipo, no hay otras maneras. Lo equilibramos con el sistema o con las características individuales de los futbolistas y esto en 12 partidos no es fácil llegar al equilibrio ideal. Si tuvieramos el equilibrio ideal, tendríamos que estar primeros en el campeonato con el total de los puntos y haber pasado la fase de la Copa Sudamericana".

"Necesitamos tiempo de trabajar, porque insisto, es un equipo nuevo con respecto al del año pasado. Acá el objetivo principal eran los tres torneos, porque Católica tiene que ser protagonista en los tres. Uno se fue y hay que enfocarse en los otros dos", agregó.

Por último, expuso que "otro objetivo y que termina por estar encima del resto, es armar un plantel competitivo. Esto no se arma de la noche a la mañana, Católica no armó un plantel competitivo que salió cuatro veces campeón seguidas de la noche a la mañana. Fue algo que se fue dando en el tiempo y cada entrada y salida fue enriqueciendo el equipo"

"Esto también es una tarea importante que tiene que hscer el entrenador con su director deportivo y directivos. Hay que ir siendo muy agudos en el análisis, muy autocríticos e ir viendo cómo una va haciendo que el equipo crezca y ser más equilibrado", cerró.