Universidad Católica no pudo aguantar su ventaja de 3-1 y terminó igualando frente a Cobresal por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Los cruzados nuevamente dejaron escapar puntos tal como fue contra Coquimbo Unido en la fecha pasada.

Sin embargo, algunas sensaciones también fueron positivas y entre ellas estuvo el debut de Brayan Rovira. El colombiano jugó 58 minutos y se vio activo en la mitad de la cancha junto a Ignacio Saavedra, lo que dejó buenas impresiones por parte de los hinchas.

En esa línea, es que Ariel Holan habló en conferencia de prensa luego del partido y una de las preguntas apuntó a si la salida del cafetero produjo que la UC perdiera precisión en medioterreno y en la zona ofensiva.

"Coincido totalmente, nos costó un poco. Brayan se adaptó muy bien al equipo, pero hacía un tiempo que no jugaba y claramente eso le pasó factura. Tenía un poco de dolor en la espalda y realmente no pensamos que podía seguir sin correr riesgos y necesitamos que él vaya haciendo sus minutos de fútbol, porque él estaba entrenando aparte en su equipo y no había hecho prácticamente fútbol y hace tres meses que terminó el torneo colombiano", manifestó el DT cruzado.

El técnico habló del debut de su último refuerzo | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el entrenador argentino expresó que "hoy pudo completa 60 minutos y eso es lo bueno. Coincido que la salida de él nos restó un poquito de posesión en la mitad de la cancha", cerró.