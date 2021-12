Diego Buonanotte llegó este lunes hasta el Palacio de La Moneda para ser parte de la ceremonia que significó su nacionalidad. El volante de Universidad Católica había comentado hace algunas semanas que el proceso para concretar este trámite estaba en su estapa final y ahora ya se pudo materializar.

El Enano llegó a nuestro país durante el segundo semestre del 2016, donde la UC estaba en busca de su primer bicampeonato. Fue uno de los grandes refuerzos en aquella temporada en el fútbol chileno y después de más de cinco años, ya puede contar con esta importante carta.

Luego del acto, el jugador cruzado comentó lo que significa para él este hecho. "Agradecido, ahora a disfrutar y como digo siempre, esta es carta es un orgullo y una alegría muy grande para mí y para toda mi familia", explicó.

El nacido en Teodelina, Argentina, lleva nueve títulos con los cruzados y antes de su nacionalización, era el extranjero con mayor palmarés en La Franja. Logró cinco Campeonatos Nacionales (Apertura 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021) y cuatro Supercopa (2016, 2019, 2020 y 2021).

En cuanto a su continuidad en la precordillera es incierta, pero también podría alargarse luego de tener esta nacionalidad, ya que no ocuparía cupo de extranjero. "La verdad que no lo sé, porque no he tenido conversación con Católica todavía. Como dije recién, para mí es un orgullo esta carta, ser chileno, porque soy un agradecido desde el primer día que llegué", agregó.

"Después en lo deportivo veremos cómo se van dando las cosas. No corresponde que diga algo y la verdad que en estos años que llevo en el club hicimos una gran relación y todo lo que tenga que decir y hablar será puertas adentro. Ahora a disfrutar, a tomar unas vacaciones y después veremos cómo sigue todo", cerró.