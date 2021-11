Diego Buonanotte se ha convertido en un futbolístico muy querido por la mayoría de los hinchas cruzados. El volante lleva cinco años en el club precordillerano y ha levantado varios títulos con La Franja, precisamente son ocho desde que llegó a Universidad Católica.

En conversación con ESPN, el argentino comentó sobre su futuro y su estadía en San Carlos la quiere prolongar. Además, la situación ante el final de su carrera y si aún siente que le queda aún por demostrar.

"No sé cuánto más me queda. A veces, también hay que entender el momento de los clubes y también el del jugador, se tienen que dar las dos coincidencias. Entonces, no sé, vamos a ver. Creo que me quedan un par de años todavía para jugar, me siento muy bien y vamos a ver como sigue. No te podría decir, porque tampoco me gusta jugar con el sentimiento de la gente, que tengo una relación extraordinaria y muy linda", dijo.

Por otra parte, también fue consultado por si estaría dispuesto a jugar en algún otro club del fútbol chileno en el caso de que no continúe en la tienda estudiantil.

"Bueno, todo va a depender de cómo vaya sucediendo. La prioridad está claro que siempre la tiene el club en el que estoy y que quiero, pero bueno como dije, los momentos a veces del club o del jugador no están sincronizados y ahí hay que ver como sigue todo", cerró.