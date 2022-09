Universidad Católica no se rinde y agota todas las instancias para contar con su hinchada en Copa Chile contra Universidad de Chile

Universidad Católica visita ese fin de semana a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de Copa Chile. Sin embargo, los cruzados también están pensando en el compromiso de vuelta, donde la UC tiene un problema que esperan solucionar.

Se trata del castigo impuesto por la ANFP debido a los incidentes que provocó un grupo de hinchas en el partido de vuelta por los octavos de final de dicho torneo frente a Audax Italiano y que coincidió con el adiós a San Carlos de Apoquindo para llevar a cabo su remodelación.

La sanción fue de dos partidos sin su público en condición de local y durante este jueves Cruzados realizó un comunicado en que afirmaron que solicitaron una petición para dejar en espera la resolución final.

"Hoy presentamos un recurso de apelación a la sanción de jugar dos partidos de Copa Chile sin público y solicitamos una orden de no innovar mientras no se resuelva el recurso. Nuestro objetivo es que se sancione a los verdaderos responsables y no a la gran mayoría de Cruzadas y Cruzados que apoyan pacíficamente al equipo", sostuvo en primera parte el texto.

La UC entregó con un comunicado en relación al castigo | Foto: Agencia UNO

Finalmente, en caso de que esto ocurra, la revancha contra Universidad de Chile se podría jugar con público. De todas maneras, desde el club cruzado afirmaron que continuará informando.

"Si se concede la orden de no innovar podríamos eventualmente jugar el partido de vuelta por los Cuartos de Final de Copa Chile, contra Universidad de Chile, con el apoyo de nuestros hinchas en las graderías. Los mantendremos informados", cerró.